Un Code d’éthique et de déontologie pour les élus

Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Séïdou a procédé au lancement et à la remise officiels du Code d’éthique et de déontologie des élus communaux, municipaux et locaux ce jeudi 20 août 2020. Il s’agit d’un document qui pourra désormais servir de guide et de référence aux élus communaux, municipaux et locaux dans la gestion des finances publiques.

Lors du lancement du document, l’Inspecteur général des affaires administratives (IGAA) a souligné que la mise en œuvre du Code d’éthique et de déontologie des élus communaux, municipaux et locaux permet à l’Etat de satisfaire une exigence communautaire. Il s’agit de la Directive N°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant Code de transparence de gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA.

Pour lui, il est également question dans le cadre de la mise en œuvre dudit document, de doter les élus locaux d’un outil contribuant à l’amélioration de la qualité de la gouvernance au niveau des communes.

L’IGAA n’a pas manqué d’évoquer la place de choix que le gouvernement actuel accorde à la décentralisation, et qui selon lui, s’est matérialisé par l’augmentation des ressources transférées qui sont passées de 16 milliards à plus de 40 milliards de francs CFA.

Pour une meilleure gestion des ressources, les élus locaux selon lui, doivent être mus par le souci de relèvement des défis que sont la rationalité dans la gestion des ressources publiques afin d’impacter la qualité de vie des populations qu’ils dirigent ; l’exemplarité dans leurs actions quotidiennes afin d’inspirer leurs collaborateurs à être des agents modèles au service de la population ; et la sauvegarde du patrimoine de leurs communes et la prise de décision dans le seul souci des intérêts de leurs structures.

Le Code d’éthique et de déontologie des élus communaux, municipaux et locaux n’est pas, selon l’IGAA, la panacée à toutes les déviances observées dans les communes. Mais plus les élus en feront usage, plus les communes seront mieux gouvernées, et moins elles donneront de grains à moudre aux organes de contrôle, a-t-il indiqué.

Pour le Coordonnateur du Comité de gestion des projets du ministère de l’économie et des finances, Alban Bienvenue Bessan, représentant le ministre Romuald Wadagni, ce Code est un outil de base destiné à accompagner les acteurs communaux et municipaux dans leurs « missions d’acteurs de développement à la base ».

Sa mise en œuvre permet également de mieux encadrer les nouveaux élus communaux et locaux dans l’exercice de leurs fonctions, et de réduire de manière significative les irrégularités qui affectent la gestion de l’administration communale à chaque mandature, a-t-il ajouté.

M. Alban Bienvenue Bessan a réitéré les remerciements du ministre de l’économie et des finances à l’Union Européenne pour son appui technique et financier à l’élaboration et à la vulgarisation dudit Code.

Tout en formulant le vœu d’une bonne appropriation aux participants, il espère que la mise en œuvre du document participera de la transparence des finances publiques au Bénin.

Dans un contexte marqué par la rareté des ressources et où les populations exigent plus de transparence et d’efficacité dans la conduite des affaires publiques, il est de plus en plus reconnu que les administrations qui accordent une place de choix à l’éthique affichent une bonne performance, a souligné le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. A cet effet, les gouvernants poursuit Alassane Séïdou, se doivent de prendre des mesures fortes pour garantir une bonne gestion des fonds publics et ce, pour la satisfaction des diverses parties prenantes que sont : les citoyens, les usagers, les partenaires techniques et financiers.

D’où les efforts du chef de l’Etat et de son gouvernement pour implémenter des réformes dans la gouvernance des communes afin de les rendre plus performantes et à l’écoute des citoyens.

Pour Alassane Séïdou, il apparaît nécessaire de doter les élus locaux d’outil rappelant d’une part, les valeurs universellement reconnues comme le respect de l’usager du service public, la neutralité et l’impartialité, la probité, l’intégrité, l’équité, la conscience professionnelle, etc. et d’autres part, les devoirs qui leur sont exigibles depuis leur installation jusqu’à leur fin de mandat.

Pour le ministre, il s’agit dans le cadre de ce Code, de définir de nouvelles règles devant prévenir notamment, toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil communal peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites au niveau des communes.

Sa mise en place permettra aussi de « réduire de manière significative les dérives et irrégularités qui affectent la qualité de la gestion des communes », a-t- indiqué.

F. A. A.

20 août 2020 par