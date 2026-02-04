Un Centre national équestre en voie de construction

Le Conseil des ministres, réuni le 4 février 2026, a autorisé les missions de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de contrôle technique dans le cadre du projet de construction du Centre équestre national.

Les missions de maîtrise d’ouvrage autorisées en Conseil des ministres interviennent après la conduite des étapes préparatoires du projet de construction du Centre équestre national. Elles visent à accompagner l’entrée du chantier dans sa phase de construction, afin « d’en garantir la bonne exécution ».

Le Centre équestre national intégrera une unité de la garde montée de la Police républicaine. De manière globale, le projet prévoit l’édification d’importantes infrastructures sportives, notamment celles destinées à la pratique de l’équitation militaire et civile.

Le programme comprend également des équipements socio-éducatifs, conformément aux orientations arrêtées par le Conseil des ministres.

L’autorisation accordée couvre les missions nécessaires à la conduite technique du projet, au suivi de sa réalisation et au contrôle des ouvrages, dans le cadre de la phase de construction désormais engagée.

