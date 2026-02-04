mercredi, 4 février 2026 -

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Sport au Bénin

Un Centre national équestre en voie de construction




Le Conseil des ministres, réuni le 4 février 2026, a autorisé les missions de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de contrôle technique dans le cadre du projet de construction du Centre équestre national.

Les missions de maîtrise d’ouvrage autorisées en Conseil des ministres interviennent après la conduite des étapes préparatoires du projet de construction du Centre équestre national. Elles visent à accompagner l’entrée du chantier dans sa phase de construction, afin « d’en garantir la bonne exécution ».

Le Centre équestre national intégrera une unité de la garde montée de la Police républicaine. De manière globale, le projet prévoit l’édification d’importantes infrastructures sportives, notamment celles destinées à la pratique de l’équitation militaire et civile.

Le programme comprend également des équipements socio-éducatifs, conformément aux orientations arrêtées par le Conseil des ministres.

L’autorisation accordée couvre les missions nécessaires à la conduite technique du projet, au suivi de sa réalisation et au contrôle des ouvrages, dans le cadre de la phase de construction désormais engagée.
M. M.

4 février 2026 par Marc Mensah




