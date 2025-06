Un Centre de correction optique des copies inauguré à la FSS

La Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de Cotonou a inauguré, ce mercredi 18 juin 2025, un Centre de correction optique. C’est en présence du Ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, de la Ministre de l’enseignement supérieur Eléonore Ladékan Yayi, de la Ministre du numérique et de la digitalistion Aurelie Zoumarou et du Ministre des affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari.

Un outil technologique vient révolutionner la correction des examens à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de Cotonou dans un contexte de hausse continue des effectifs étudiants et de ressources humaines limitées. Il s’agit du Centre de correction optique inauguré ce mercredi 18 juin 2025.

Le nouveau système repose sur la correction automatisée. Chaque note est enregistrée automatiquement et de manière traçable.

Le système élimine toute forme de favoritisme ou d’erreur humaine dans l’attribution des notes. Les résultats peuvent être étudiés pour identifier les points faibles des étudiants, ajuster les cours, et améliorer l’enseignement.

Au-delà de l’efficacité, la FSS mise aussi sur l’éthique et la sécurité dans le cadre universitaire. Le correcteur optique contribue à : limiter les interactions individuelles entre étudiants et enseignants autour des copies corrigées ; réduire les risques d’abus de pouvoir, souvent liés à des corrections opaques ou personnalisées ; renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu universitaire, en instaurant des processus clairs, automatisés et anonymisés ; favoriser un environnement d’apprentissage plus équitable, où chaque étudiant est évalué de façon juste.

Le projet a été soigneusement préparé. Une mission de 15 jours a été effectuée à Abidjan, au sein du Centre de Correction des Examens par Lecture Optique (CCELO) de l’Université Félix Houphouët-Boigny. L’expérience ivoirienne a permis à la FSS de concevoir un système adapté à ses réalités.

La mise en œuvre s’étale sur plusieurs étapes : développement de la plateforme, phases de test, formation des enseignants, puis déploiement effectif. Un plan de maintenance semestriel est également prévu pour assurer la durabilité du dispositif.

