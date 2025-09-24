Un Cadre de facilitation des projets nationaux instauré dans les communes

Patrice Talon, président de la République du Bénin, a instauré le 03 septembre 2025, par décret, un Cadre de facilitation de l’exécution des projets et programmes nationaux dans les communes.

Un cadre de concertation et de facilitation des projets nationaux est désormais créé dans chaque commune du Bénin. Cette initiative, officialisée par le décret n° 2025-520 signé par le président Patrice Talon, vise à renforcer la collaboration entre les autorités locales et nationales.

Selon le décret en date du 03 septembre 2025, ce cadre inclut des représentants des communes, tels que « le maire, les adjoints au maire et le secrétaire exécutif de la mairie », ainsi que des membres du gouvernement, notamment « le ministre chargé du secteur dont relève le projet à exécuter ou son représentant ».

Le cadre de concertation a pour mission de « partager les informations entre les autorités communales et nationales », de « sensibiliser les populations » et de « suivre l’exécution des projets en cours ».

Il joue également un rôle clé dans l’organisation de l’appui des populations et des autorités locales aux entreprises chargées des travaux.

Toutefois, le décret précise que ce cadre « n’exerce pas de pouvoir de décision sur les projets et programmes », notamment en ce qui concerne leur financement ou leur calendrier. Les autorités communales peuvent contribuer à la recherche de sites et participer aux activités de lancement, de suivi et de réception des travaux.

Les partenaires techniques et financiers impliqués dans les projets pourront également être invités à participer aux réunions. Ces dernières seront convoquées "en cas de nécessité" par le président du cadre, généralement le ministre ou son représentant.

M. M.

LIRE LE DECRET N° 2025-520 PORTANT MISE EN PLACE DE CADRES DE CONCERTATION ET DE FACILITATION DE L’EXECUTION DES PROJETS ET PROGRAMMES NATIONAUX DANS LES COMMUNES

