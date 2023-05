Un Burkinabé arrêté pour vente de carburant aux jihadistes

Un Burkinabè, accusé d’approvisionner les jihadistes en carburant, a été arrêté depuis quelques semaines à Matéri, département de l’Alibori. Son procès s’est ouvert, lundi 22 mai 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Le nommé O.K. poursuivi pour des faits d’« appartenance à une organisation terroriste » était à la barre, lundi 22 mai 2023. Arrêté depuis quelques semaines, il est accusé d’acheter et de revendre de l’essence aux jihadistes.

Des accusations rejetées par le prévenu. L’accusé dit être un commerçant de riz à Porga. Il dit avoir abandonné la vente de l’essence de contrebande depuis 2017.

Selon le Ministère public représenté par le premier substitut du procureur, les faits reprochés au prévenu sont de nature criminelle et le dossier devrait être renvoyé en instruction.

L’avocat du prévenu a demande à la Cour de ne pas se déclarer incompétente comme le suggère le procureur.

Le juge a renvoyé le dossier au 19 juin 2023, a indiqué LibreExpress.

Le ressortissant burkinabé retourne en prison.

M. M.

