Un Béninois remporte le Trophée du service à la personne

Michée Vikpognon, un Béninois résident à Vienne a remporté mi-janvier 2026, le Trophée du service à la personne dans la catégorie Auxiliaire de vie.

Employé depuis un peu plus d’un an au sein de la société ‘’Vivre chez soi’’ à Vienne, il y travaille en tant qu’auxiliaire de vie. Le métier d’auxiliaire de vie selon le lauréat, est « un métier noble et humain ». « L’intelligence artificielle et les robots ne peuvent pas nous concurrencer dans ce domaine », confie-t-il à LE DAUPHINE. Le média rapporte que « rien au départ, ne le prédestinait à exercer cette profession ».

Les Trophées des services à la personne ont été créés en 2013. Ils valorisent et récompensent les salariés des secteurs tels que, auxiliaire de vie, assistante ménagères, et petite enfance dans plusieurs régions françaises. C’est un concours inter-organismes qui met en lumière l’excellence professionnelle à travers des épreuves écrites et pratiques.

4 février 2026