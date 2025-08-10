Un Béninois remporte l’or au Mexique

Le jeune karatéka béninois, Ihsane Adjanohoun a remporté une médaille d’or dans la catégorie Kumite Junior, à l’édition 2025 du Karaté Youth league de Monterrey au Mexique.

L’édition 2025 du « Karaté Youth league Monterrey », s’est déroulée du 7 au 10 août au « Gimnasio Nuevo León Unido » en Mexique. Cette compétition qui réunit les jeunes karatékas du monde âgés de 12 à 20 ans, connait la participation du jeune Béninois, Ihsane Adjanohoun, âgé de 16 ans. Il a remporté la médaille, vendredi 8 août dernier, avec une large victoire (6-0) en finale, dans la catégorie Kumite Junior Masculin des +76 kg, en battant le Vénézuélien Antonio Abraham M Gutierrez.

Le karatéka béninois avant de parvenir à ce résultat selon jipsportsbenin, a combiné « puissance » et « contrôle ».

Avant ce match, le jeune karatéka n’a laissé aucune chance à ses adversaires en battant successivement son adversaire du Brésil (8-0) au premier tour, avant de disposer de celui du Portugal (6-2) en quart de finale. Lors des demi-finales, il a écrasé son challenger de la Croatie (6-1).

Plus de 800 athlètes de 59 pays participent au « Karaté Youth league Monterrey 2025 », qui se déroule dans un format à élimination directe.

F. A. A.

10 août 2025 par ,