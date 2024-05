Un Béninois préside le CA de l’Agence africaine de médicament

Dr Yossounon Chabi, directeur général de l’Agence béninoise du médicament et autres produits de santé (Abmed) préside le Conseil d’administration de l’Agence africaine de médicament (Ama). Il va diriger l’instance africaine de médicament pendant trois ans.

Un béninois préside le Conseil d’administration de l’Agence africaine de médicament (Ama). Il s’agit du Dr Yossounon Chabi, directeur général de l’Agence béninoise du médicament et autres produits de santé. Il a été installé le 22 avril 2024. Le tout premier président s’est donné comme priorité, de veiller à assurer la qualité, la sécurité et l’efficacité des produits de santé en Afrique.

L’Ama dont il a désormais la charge est une agence spécialisée de l’Union africaine. Son objectif principal, est d’améliorer les capacités des Etats membres et des Communautés économiques régionales reconnues par l’Union africaine (Cer) à réglementer les produits médicaux en vue d’améliorer l’accès à des produits médicaux de qualité sans risque et efficace sur le continent. L’Ama est composée de la Conférence des Etats partis, du Conseil d’administration, du secrétariat, et des comités techniques.

F. A. A.

