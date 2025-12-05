Un Béninois nommé coordinateur du site de Tanger CAN 2025

La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné Viwil Paqui, cadre de l’UFOA-B, coordinateur du site de Tanger pour la Coupe d’Afrique des nations 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Le Bénin est honoré dans le cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. C’est à travers la nomination de Viwil Paqui en qualité de coordinateur du site de Tanger. Reconnu pour sa rigueur et sa maîtrise des opérations liées au football, Viwil Paqui s’est imposé au fil des années comme l’un des gestionnaires les plus expérimentés de la région. La CAF lui confie ainsi la supervision intégrale du site : sécurité, logistique, accueil des équipes, communication et coordination avec les partenaires locaux.

En tant que représentant de la CAF à Tanger, il aura pour mission de garantir la fluidité et la qualité de l’organisation des rencontres programmées dans ce stade stratégique de la compétition.

Cette nomination illustre également le travail mené par le Comité Exécutif de la Fédération béninoise de football, présidé par Mathurin de Chacus, qui œuvre à valoriser les compétences nationales sur la scène continentale.

