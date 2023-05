Un Béninois et un expatrié jugés pour sortie frauduleuse du soja

Deux commerçants dont un Béninois et un expatrié ont été auditionnés, jeudi 4 mai 2023, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour sortie frauduleuse par voie terrestre via le Togo, de plusieurs sacs de soja. L’Etat béninois réclame 225 millions au titre de pénalités dans le dossier.

Le service des douanes Atacora-Donga, a été interpellé deux commerçants dont un Béninois qui tentaient de faire sortir du territoire béninois et par voie terrestre via le Togo plusieurs sacs de cajou.

Les mis en cause ont proposé un règlement à l’amiable aux douaniers. Le service des douanes réclame alors une amende de 76 millions mais les prévenus proposent 48 millions FCFA. Mais face aux atermoiements des mis en cause, la douane a décidé de porter l’affaire devant la justice.

A l’audience du jeudi 4 mai 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), les deux commerçants dont un Béninois et un expatrié poursuivis pour sortie frauduleuse du soja ont reconnu les faits mis à leur charge.

La douane réclame 225 millions au titre de pénalités dans le dossier.

La Cour a renvoyé le dossier au 15 juin 2023 à la demande de l’avocat des prévenus.

