jeudi, 12 février 2026

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Sport

Un Béninois élu vice-président de la Confédération africaine de wushu




Le président de la Fédération béninoise de wushu (FBW), Patrice Dossou-Yovo Komenan, est élu vice-président de la Confédération africaine de wushu (CAW), lors d’une Assemblée générale élective tenue au Caire en Egypte, ce mercredi 11 février 2026.

Un Béninois au sein de l’équipe dirigeante de la Confédération africaine de wushu. Le président de la FBW, Patrice Dossou-Yovo Komenan, a bénéficié de la confiance de ses collègues des autres fédérations lors de l’Assemblée générale élective de ce mercredi 11 février 2026. Il a obtenu 17 voix sur 20 suffrages exprimés. Son élection au sein du bureau exécutif de la CAW marque une étape importante pour le wushu béninois désormais représenté au plus haut niveau de gouvernance en Afrique.
Le nouveau bureau exécutif de la CAW, composé de neuf membres, sera dirigé par l’Egyptien Shérif Mostafa, élu président.
Au total, 20 pays ont participé aux travaux de cette Assemblée générale élective.

F. A. A.

12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou




Open d’Australie 2026 : principaux points à retenir et signaux pour la (…)


11 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Que nous a révélé le premier tournoi du Grand Chelem de l’année ? (…)
Lire la suite

Le Bénin qualifié pour la finale mondiale de Clash Royale


11 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’est qualifié pour la phase finale mondiale de Clash Royale, (…)
Lire la suite

Le Bénin quitte le Groupe mondial II après sa défaite


8 février 2026 par La Rédaction
Le Bénin ne fait plus partie du Groupe mondial II de la Coupe Davis. À (…)
Lire la suite

Un Centre national équestre en voie de construction


4 février 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres, réuni le 4 février 2026, a autorisé les (…)
Lire la suite

L’international béninois Junior Olaitan signe avec Besiktas


4 février 2026 par Marc Mensah
Montée en Super Lig pour le jeune footballeur béninois Junior Olaitan ! (…)
Lire la suite

Les Sénégalais lourdement sanctionnés, c’est officiel !


29 janvier 2026 par Marcel HOUÉTO
Le verdict est tombé pour le Sénégal. Mis sur le banc des accusés après (…)
Lire la suite

Le Bénin affronte le Maroc ce mercredi


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards handballeurs affrontent la sélection marocaine, ce (…)
Lire la suite

Le Bénin reste au 92e rang après la CAN 2025


19 janvier 2026 par Marc Mensah
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié ce (…)
Lire la suite

Le Bénin aux JO d’hiver avec Nathan Tchibozo


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026 marqueront une étape (…)
Lire la suite

Le modèle sécuritaire marocain fait référence


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) a confirmé la capacité du (…)
Lire la suite

Finale de la CAN, coup d’envoi de l’Open d’Australie et matchs phares (…)


17 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le calendrier sportif mondial de janvier promet de nombreux matchs (…)
Lire la suite

« Comment Mohammed VI a fait du football un levier stratégique pour le (…)


17 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) organisée par le Maroc (…)
Lire la suite

CAN 2025 : pariez sur les quarts de finale du tournoi !


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international et sponsor (…)
Lire la suite

Ange Gnacadja révèle son parcours exceptionnel sur RFI


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le célèbre photographe sportif béninois Ange Gnacadja a été l’invité de (…)
Lire la suite

Bilan 2025 pour AfroPari : croissance, attention aux besoins des (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’année écoulée a été une année importante et fructueuse pour AfroPari. (…)
Lire la suite

Clôture en apothéose de l’édition 2025 lundi dernier


30 décembre 2025 par La Rédaction
Le Tournoi de l’Espoir National de Tennis a pris fin le lundi 29 (…)
Lire la suite

Le Bénin se qualifie avant le match contre le Sénégal


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin sont déjà qualifiés pour les 8emes de finale (…)
Lire la suite

Le Bénin privé d’un cadre pour le match contre le Sénégal


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin seront face aux Lions de la Teranga ce mardi 30 (…)
Lire la suite


