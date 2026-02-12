Un Béninois élu vice-président de la Confédération africaine de wushu

Le président de la Fédération béninoise de wushu (FBW), Patrice Dossou-Yovo Komenan, est élu vice-président de la Confédération africaine de wushu (CAW), lors d’une Assemblée générale élective tenue au Caire en Egypte, ce mercredi 11 février 2026.

Un Béninois au sein de l’équipe dirigeante de la Confédération africaine de wushu. Le président de la FBW, Patrice Dossou-Yovo Komenan, a bénéficié de la confiance de ses collègues des autres fédérations lors de l’Assemblée générale élective de ce mercredi 11 février 2026. Il a obtenu 17 voix sur 20 suffrages exprimés. Son élection au sein du bureau exécutif de la CAW marque une étape importante pour le wushu béninois désormais représenté au plus haut niveau de gouvernance en Afrique.

Le nouveau bureau exécutif de la CAW, composé de neuf membres, sera dirigé par l’Egyptien Shérif Mostafa, élu président.

Au total, 20 pays ont participé aux travaux de cette Assemblée générale élective.

F. A. A.

