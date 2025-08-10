Un Béninois assassiné à Malabo

Le corps sans vie d’un Béninois a été découvert ce samedi 9 août 2025 à Malabo, capitale de la Guinée Equatoriale.

Abiola Bariou, un citoyen béninois résident au quartier 4 Ases en Guinée Equatoriale assassiné. Son corps a été retrouvé devant l’Orphelinat de Malabo ce samedi 9 août 2025. Le corps découvert selon la presse guinéenne, présente des blessures de couteau au niveau de la poitrine. Ce qui laisse croire à un assassinat.

L’homme âgé de 45 ans environ, et employé dans l’entreprise Sodiscom aurait participé le vendredi 8 août 2025, à la célébration en différée du 65e anniversaire de l’indépendance du Bénin, une manifestation organisée par la communauté béninoise au quartier San Valentín.

L’épouse et les enfants de la victime seraient en vacances au Bénin au moment des faits.

Une enquête devrait être ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de ce compatriote.

Quelques jours avant cet assassinat en Guinée, c’est la villa de Lydia Assani, une architecte béninoise résident au Sénégal, qui a reçu la visite des malfrats. Un cambriolage qui a coûté la vie à 5 agents de sécurité et le viol collectif d’une jeune femme âgée de 28 ans.

F. A. A.

10 août 2025 par ,