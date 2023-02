Un Béninois arrêté en France pour escroquerie via internet

Un homme de nationalité béninoise est poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Albi (France) pour des faits d’escroquerie via internet.

Des enquêtes menées pendant plus d’un an et demi ont permis d’interpeller un présumé escroc en France. Les policiers du commissariat d’Albi (France) ont mis la main sur un homme, d’origine béninoise âgé de 39 ans. Il lui est reproché d’avoir escroqué plusieurs personnes sur internet. Son mode opératoire consiste à publier de fausses annonces de vente de différents objets. Les policiers ont effectué une perquisition. Selon les informations, le présumé escroc aurait fait des transferts d’argent de la France vers le Bénin. Le montant des fonds transférés depuis 2012 serait évalué à 52 millions de FCFA. Il sera jugé le 16 novembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Albi.

Akpédjé Ayosso

7 février 2023 par