Afrique centrale

Un Bénino-Gabonais élu maire de Port-Gentil




Au terme des élections des maires des communes et des arrondissements tenues, dimanche 09 novembre 2025, au Gabon, c’est le ministre d’origine béninoise Pascal Houangni Ambouroue qui remporte la victoire à Port-Gentil selon les résultats proclamés par la Commission Nationale d’Organisation du Contrôle des Élections et du Référendum (CNOCER).

Un Bénino-Gabonais à la tête de Port-Gentil, capitale économique du Gabon. L’élection de Pascal Houangni Ambouroue a été confirmée par la Commission Nationale d’Organisation du Contrôle des Élections et du Référendum, au terme de l’élection du 09 novembre dernier. Le nouveau maire de Port-Gentil est un financier qui a un riche parcours professionnel. Il a travaillé au sein d’importantes institutions bancaires telles que BNP Paribas et le Crédit Agricole avant de rejoindre en 2007, la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), dont il devient le Directeur général en 2012.
En 2016, Pascal Houangni Ambouroue fait son entrée dans le gouvernement d’Emmanuel Issoze Ngondet en tant que ministre délégué à l’Economie. Il a également dirigé le ministère de la pêche et de l’économie maritime. A ce poste, il a supervisé d’importantes réformes dans le secteur halieutique, notamment la lutte contre la pêche illégale et la promotion de l’économie bleue.
Porté à la tête de la municipalité de Port-Gentil, Pascal Houangni Ambouroue devra travailler à la redynamisation économique au sein d’une ville qui pendant longtemps, a dépendu de l’industrie pétrolière.
Le maire de Port-Gentil est né d’un père béninois et d’une mère gabonaise.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

