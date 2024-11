Un Agro Meet Up pour renforcer les jeunes Béninois

La salle de conférence de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) a servi de cadre ce jeudi 31 octobre 2024, à la première édition de l’Agro Meet Up ; un creuset d’échanges et de discussion entre entrepreneurs agricoles et de l’agrobusiness.

« Comment planifier et réussir son projet agricole ? », c’est la thématique développée ce jeudi 31 octobre 2024, à l’occasion de la première édition de l’Agro Meet Up à Cotonou. L’objectif selon Claudia SENGHOR, agroéconomiste sénégalaise, est d’expliquer non seulement les opportunités du secteur agricole aux jeunes béninois, mais aussi de les pousser à se lancer dans l’agriculture. L’Afrique, fait-elle savoir, est le continent le plus jeune au monde, disposant de soleil et de terres ; véritables potentialités qu’il faudra exploiter pour réduire au mieux des importations. Les jeunes présents à cette première édition de l’Agro Meet Up ont été également imprégnés de la planification des projets agricoles.

L’animatrice principale de cette première édition s’est par ailleurs dite très satisfaite de ce que les jeunes apprenants s’intéressent de plus en plus au secteur de l’agriculture. « Les pays limitrophes devraient prendre exemple sur le Bénin où il y a énormément de personnes intéressées qui ne demandent qu’à apprendre, à se former », a indiqué Claudia SENGHOR formulant le vœu que ces jeunes aient l’accompagnement nécessaire pour se lancer dans l’agriculture qui, pour elle, demeure le premier pourvoyeur d’emploi capable « de booster considérablement l’économie ».

Marietta GONROUDOBOU, agronome spécialiste de la production végétale, a entretenu pour sa part, les jeunes entrepreneurs agricoles sur le secteur du maraîchage au Bénin, les accompagnements que les acteurs de ce secteur peuvent avoir du gouvernement et d’autres organisations intervenant dans le domaine de l’agriculture.

« Dans le domaine du maraîchage au Bénin, la demande est très élevée mais la production n’arrive pas encore à couvrir cette demande-là », a-t-elle observé évoquant les exportations vers l’extérieur. A l’en croire, les appuis du gouvernement et des projets, et programmes d’organismes internationaux, ont permis d’augmenter cette production afin de couvrir d’ici quelques années les besoins locaux.

Selon Marietta GONROUDOBOU, l’erreur à éviter en agriculture pour réussir, c’est de se lancer sans préparation. « C’est une science, il faut se faire former, il faut maîtriser le secteur, il faut de l’investissement et un planning assez rigoureux avant de se lancer », a-t-elle conseillé.

Une conférence enrichissante

« C’est une conférence très enrichissante pour les jeunes entrepreneurs agricoles. Ça nous a permis d’avoir beaucoup d’informations ; des informations dont beaucoup de jeunes entrepreneurs agricoles n’avaient connaissance », a confié Marx BORNA, jeune entrepreneur agricole. L’agriculture est un secteur d’avenir, a-t-il souligné avant d’exprimer le vœu que les jeunes qui s’engagent dans ce secteur bénéficient de l’appui des structures publiques ou privées nécessaires pour atteindre l’autosuffisance alimentaire au Bénin et l’Afrique de façon générale.

Des responsables de structures publiques intervenant dans le domaine de l’agriculture (Agence territoriale de développement agricole) ont partagé des expériences très enrichissantes avec les jeunes entrepreneurs agricoles à cette première édition de l’Agro Meet Up.

F. A. A.

1er novembre 2024 par ,