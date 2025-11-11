Un 2ème cadre LD en détention provisoire

11 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Exposées dans une salle noire sobre, où seules des lumières tamisées évoquent la concentration et la circulation de l’énergie, la nouvelle série d’œuvres de Charbel Coffi (…) Lire la suite
11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un autre responsable politique du parti Les Démocrates (LD) vient d’être rattrapé par l’affaire des fausses procurations liées au retrait du quitus fiscal.
Le Procureur (…) Lire la suite
Sommet africain de la finance et de l’industrie (AFIS) 2025
10 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et de son Conseil d’Administration, Dr George Agyekum Donkor, a plaidé en faveur de (…) Lire la suite
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025, la Police Républicaine a saisi près de 100 kilogrammes de produits pharmaceutiques contrefaits à Adjarra.
Les (…) Lire la suite
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Colistière du ministre d’État Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026, la vice-présidente Mariam Chabi Talata a fait la visite médicale ce lundi à la Cour (…) Lire la suite
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Deux opérations coup de poing, menées fin octobre 2025, ont permis de neutraliser des bandes spécialisées dans le vol de motos à Bassila dans le département de la Donga. (…) Lire la suite