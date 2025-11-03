Un 2e scanner de 64 barrettes mis en service au CNHU

Le Centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou dispose d’un deuxième scanner de 64/128 coupes. Cet équipement important de prise en charge de patients a été inauguré la semaine écoulée par le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, en présence de la ministre conseillère à la santé, Claudine Prudencio, du préfet du Littoral, Alain Oroula et du maire Luc Atrokpo.

Un deuxième scanner de 64/128 coupes renforce désormais les capacités opérationnelles du CNHU-HKM. Cet équipement ultra moderne de dernière génération acquis pour une meilleure prise en charge des malades, est doté d’intelligence artificielle avec option cardiologique. Il allie finesse, précision du diagnostic et une rapidité inégalée des résultats.

Selon le directeur général par intérim de l’Agence nationale de la maintenance hospitalière, le scanner mis en service est également doté d’algorithmes spécifiques pour la réalisation avec précision d’examens neurologiques, thoraciques, abdominaux, oncologiques et ostéoarticulaires. Il dispose de l’option cardiologique qui permet de réaliser des coronarographies de haute précision et d’effectuer des diagnostics cardiologiques à très faible dose avec une résolution temporelle et spatiale exceptionnelle.

« L’installation de cet équipement en ces lieux, vient pour conjuguer définitivement au passé, les longs délais de rendez-vous mais également et surtout, les risques de rupture de la continuité des services liés aux pannes qui pourraient survenir sur le seul appareil qui existait », a déclaré le ministre de la santé. Son acquisition a-t-il poursuivi, garantit la célérité dans la réalisation des examens et relève d’un progrès majeur en matière de respect des standards. « Il est nécessaire d’avoir dans les hôpitaux, des équipements en miroir pour que lorsque l’un tombe en panne l’autre puisse automatiquement prendre le relais », a fait savoir le ministre de la santé. L’objectif étant de rendre les résultats des examens de radiologie en 24 heures au plus selon les recommandations du gouvernement.

Le CNHU-HKM s’était doté d’un scanner de 64 barrettes en 2022 et l’IRM (1,5 tesla) en 2020. La mise en service de ce 2e scanner vient renforcer les capacités de l’hôpital et permet d’offrir une prise en charge optimale aux patients.

F. A. A.

3 novembre 2025 par ,