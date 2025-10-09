Un 2e adjoint au maire installé à Porto-Novo

Le conseiller communal Raymond Dagbégnon Koumagnon est désormais le 2e adjoint au maire de la ville de Porto-Novo. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions, ce jeudi 9 octobre 2025, lors d’une session extraordinaire présidée par le chargé de mission du préfet de l’Ouémé.

La mairie de Porto-Novo a tenu, ce jeudi 9 octobre 2025, sa 6e session extraordinaire. Seul point à l’ordre du jour : l’installation du 2e adjoint de la ville. Raymond Dagbégnon Koumagnon, conseiller communal désigné par le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), a été installé dans ses fonctions. Il succède ainsi à Alin Tozo, condamné dans une procédure judiciaire.

F. A. A.

