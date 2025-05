Ultime mise en demeure aux Télévisions émettant sans autorisation

La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) enjoint aux Télévisions émettant via satellite sans autorisation, à mettre fin à leurs émissions. Une ultime mise en demeure leur est adressée ce vendredi 16 mai 2025.

Malgré la mise en demeure de la HAAC, plusieurs Télévisions sans autorisation au Bénin continuent d’émettre via satellite. Il s’agit de DOYI DOSLO TV ; NOE TV ; POWER TV ; TELE EVANGELIQUE ; WADEDJI TV ; AMAZONE ; LIBERTY BENIN TV ; HOPE TV PLUS ; JES TV, et autres. L’institution en charge de régulation des medias au Bénin leur enjoint de cesser « instamment » leurs activités sous peine de subir les rigueurs de la loi, notamment le démantèlement de leurs équipements.

Par son communiqué, la HAAC invite ces « télévisions réfractaires » et tous les médias émettant illégalement au Bénin à cesser leurs activités.

F. A. A.

16 mai 2025 par ,