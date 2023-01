Uche OFODILE reçoit le prix GUBA 2022

La CEO de MTN BENIN, Uche OFODILE est honorée. Elle a reçu le prix GUBA pour son engagement en faveur l’autonomisation des femmes en Afrique.

Uche OFODILE, CEO de MTN-BENIN a été récompensée à la dernière édition des GUBA awards au Rwanda.

Absente à cette cérémonie de distinction, la fondatrice de GUBA awards, Dentaa de GUBA a effectué une visite à domicile à Cotonou pour lui remettre en main propre, le prix qu’elle avait gagné.

« Lorsque les femmes sont autonomes, tout le monde en profite, surtout en Afrique », a confié la CEO de MTN-BENIN fière de l’honneur qui lui est fait. Très déterminée à œuvrer pour l’amélioration des conditions des personnes, les femmes surtout, elle a exprimé à l’occasion, son attachement au continent africain. « Je ferai de mon mieux pour rendre meilleur chaque endroit que je visite », a confié Uche OFODILE réitérant son engagement à « créer un lieu de travail inclusif et favorable à tous les employés, quels que soient leur sexe, leur origine ou leurs croyances ».

Les membres du comité exécutif de MTN-BENIN présents à la cérémonie de remise de prix ont témoigné de l’engagement de la CEO de MTN-BENIN en faveur de l’autonomisation des femmes qui, font-ils savoir, constitue pour eux, une source d’inspiration. Ils ont également exprimé leur satisfaction et leur fierté de continuer à travailler à ses côtés pour « soutenir sa vision pour un avenir plus inclusif et équitable pour toutes et tous ».

Le prix GUBA est un prix qui récompense les personnes qui ont contribué de manière significative et positive à mettre en lumière l’Afrique. Uche OFODILE, CEO de MTN-BENIN, une société de communication a œuvré pour l’égalité des sexes autour d’elle. Elle a été choisie pour son travail de création d’opportunités pour les femmes et d’inclusion.

F. A. A.

