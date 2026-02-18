URBANI TP exclue des marchés publics pour fraude

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la société « URBANI TP » de la commande publique pour une durée de 2 ans à compter du 10 février 2026, suite à la découverte de fausses pièces dans son offre. Cette décision fait suite à l’appel d’offres n°019/25/SONEB/DG/PRMP/DAAG/SPMP du 18 août 2025, relatif à l’entretien et au nettoyage des sites de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB).

Auditionnée suite à des présomptions, l’entreprise « URBANI TP » a admis avoir produit des documents falsifiés, notamment des attestations de travail et des certificats de bonne fin d’exécution dans le cadre de l’appel d’offres relatif à l’entretien et au nettoyage des sites de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB).

« URBANI TP » a également reconnu ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 64 du code des marchés publics, qui impose la vérification de l’authenticité des documents soumis.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a, dans une décision rendue le 22 janvier 2026, prononcé l’exclusion de la société « URBANI TP » de la commande publique en République du Bénin, pour une durée de 2 ans, à compter du 10 février 2026 au 09 février 2028.

Madame PADONOU Mahuéna Carolle, gérante de la société, a été exclue pour une durée de 7 ans, à compter du 10 février 2026 au 09 février 2033.

