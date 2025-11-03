UP-R obtient son récépissé provisoire pour les Communales

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a délivré, ce lundi 3 novembre 2025, le récépissé provisoire au parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) dans le cadre des élections communales de janvier 2026.

L’Union Progressiste le Renouveau entre en possession de son récépissé provisoire de déclaration de candidatures pour les communales 2026, suite à l’examen des dossiers déposés à la CENA.

Le document a été remis par le Directeur général des élections, Abou Adam Soulé, au Secrétaire général de l’UP-R, Gérard Gbénonchi, en présence de la Directrice de la Communication Anique Djimadja et de Paul Douakoutche, membre du Bureau Politique.

Le Secrétaire général du parti a assuré que les informations complémentaires demandées seront fournies dans les plus brefs délais.

La CENA poursuit l’examen des dossiers des autres partis (FCBE, Moele Bénin, ‘’Les Démocrates’’, BR). La campagne électorale est fixée du 26 décembre au 9 janvier 2026. Le scrutin est prévu pour le 11 janvier 2025.

