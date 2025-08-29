UP-R et BR suspendent la transhumance au sein de leurs partis

Au terme d’une rencontre stratégique entre la Haute direction politique du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) et le Bureau exécutif national du Bloc républicain (BR), ce jeudi 28 août 2025, les deux formations politiques ont apporté des précisions sur la décision de suspendre jusqu’à nouvel ordre, les mouvements de transhumance politique en leur sein.

Des personnalités exerçant un mandat électif ou assumant des responsabilités stratégiques au sein de l’UP-R ne peuvent plus muter vers le BR, et vice-versa. Ainsi en ont décidé les responsables des deux formations politiques de la mouvance présidentielle après une réunion ce jeudi 28 août 2025 au siège du BR à Cotonou. Selon le communiqué conjoint rendu public au terme de cette réunion, tout manquement à cette disposition sera considéré comme une atteinte à la discipline collective et exposera les auteurs aux sanctions prévues par les statuts et règlements des deux partis signataires.

L’UP-R et BR ont réaffirmé leur volonté ferme de consolider et de renforcer leurs liens de coopération et se sont engagés à les développer davantage afin de relever conjointement les défis auxquels la majorité présidentielle est confrontée. Pour ces deux partis, l’unité et la cohésion de la majorité présidentielle constituent des conditions essentielles à la mise en œuvre efficace du Programme d’actions du gouvernement.

F. A. A.

