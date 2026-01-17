dimanche, 18 janvier 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8)    

Assemblée nationale, 10e législature

60 députés UP-R et 49 BR




La Cena vient de rendre public les résultats provisoires des élections législatives du 11 janvier 2026. Au terme des dépouillements les partis politiques que sont LD et Moele Bénin n’ont pas atteint la barre des 20% dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Ces formations sont éliminées de l’attribution des sièges . Ainsi l’UP-R se retrouvent avec 60 députés et le BR avec 49 députés.

Ces résultats provisoires seront confirmés par la Cour Constitutionnelle

17 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




