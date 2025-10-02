UNICEF mobilise 50 millions $ pour la nutrition infantile au Bénin

À l’issue de la conférence internationale sur la nutrition organisée à Cotonou les 27 et 28 septembre, l’UNICEF a annoncé un financement de 50 millions de dollars pour soutenir le programme béninois de supplémentation nutritionnelle destiné aux enfants de la conception jusqu’à deux ans.

« Le gouvernement béninois s’engage pleinement à accompagner les enfants dès les premiers jours de la vie », a déclaré le président Patrice Talon, lors de la conférence internationale sur la nutrition, devant un parterre de partenaires internationaux, d’experts en nutrition et d’acteurs de la société civile.

Un plan national a été élaboré dans un contexte africain où plus de 64 millions d’enfants souffrent de malnutrition. Le programme cible les 1 000 premiers jours de vie, une période décisive pour le développement cérébral, immunitaire et physique de l’enfant. Il s’appuie sur une approche communautaire et inclusive.

L’UNICEF a annoncé un financement de 50 millions de dollars pour soutenir le programme. « Le travail avec les communautés est au cœur de notre stratégie. Il s’agit de cocréer des solutions durables », a souligné Omar Abdi, directeur général adjoint de l’UNICEF, en saluant la vision du gouvernement béninois.

Le financement de l’UNICEF servira à former les agents de santé, renforcer les capacités locales et assurer le suivi nutritionnel des enfants, tout en menant des campagnes de sensibilisation à grande échelle.

La conférence internationale sur la nutrition s’est tenue les 27 et 28 septembre 2025 sous le thème : « Investir dans la nutrition : un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations ». Elle s’est clôturée par une Déclaration.

A travers la Déclaration de Cotonou, gouvernements, secteur privé et société civile s’engagent à ramener le retard de croissance à 10 % et l’insuffisance pondérale à 5 % d’ici 2030 chez les enfants de moins de cinq ans.

