vendredi, 3 octobre 2025 -

1136 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Appui au Programme 1000 premiers jours

UNICEF mobilise 50 millions $ pour la nutrition infantile au Bénin




À l’issue de la conférence internationale sur la nutrition organisée à Cotonou les 27 et 28 septembre, l’UNICEF a annoncé un financement de 50 millions de dollars pour soutenir le programme béninois de supplémentation nutritionnelle destiné aux enfants de la conception jusqu’à deux ans.

« Le gouvernement béninois s’engage pleinement à accompagner les enfants dès les premiers jours de la vie », a déclaré le président Patrice Talon, lors de la conférence internationale sur la nutrition, devant un parterre de partenaires internationaux, d’experts en nutrition et d’acteurs de la société civile.

Un plan national a été élaboré dans un contexte africain où plus de 64 millions d’enfants souffrent de malnutrition. Le programme cible les 1 000 premiers jours de vie, une période décisive pour le développement cérébral, immunitaire et physique de l’enfant. Il s’appuie sur une approche communautaire et inclusive.

L’UNICEF a annoncé un financement de 50 millions de dollars pour soutenir le programme. « Le travail avec les communautés est au cœur de notre stratégie. Il s’agit de cocréer des solutions durables », a souligné Omar Abdi, directeur général adjoint de l’UNICEF, en saluant la vision du gouvernement béninois.

Le financement de l’UNICEF servira à former les agents de santé, renforcer les capacités locales et assurer le suivi nutritionnel des enfants, tout en menant des campagnes de sensibilisation à grande échelle.

La conférence internationale sur la nutrition s’est tenue les 27 et 28 septembre 2025 sous le thème : « Investir dans la nutrition : un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations ». Elle s’est clôturée par une Déclaration.

A travers la Déclaration de Cotonou, gouvernements, secteur privé et société civile s’engagent à ramener le retard de croissance à 10 % et l’insuffisance pondérale à 5 % d’ici 2030 chez les enfants de moins de cinq ans.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Ibrahim Chabi Mama, l’ex adjoint au maire de Parakou inhumé ce jeudi


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Ibrahim Chabi Mama, ancien Premier adjoint au maire de Parakou et (…)
Lire la suite

La HAAC autorise Radio « La Voix des Enfants »


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a (…)
Lire la suite

115 millions FCFA pour rénover la "Maison des Médias’’


2 octobre 2025 par Marc Mensah
La "Maison des Médias Thomas Megnassan", symbole de la presse béninoise (…)
Lire la suite

Le chef du 3e Arrondissement de Parakou décédé


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le chef du 3ᵉ arrondissement de Parakou et président des Buffles FC, (…)
Lire la suite

Les ministres conseillers sous le charme de la Cité administrative (…)


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation des ministres conseillers conduite par le coordonnateur, (…)
Lire la suite

Un ancien conseiller de la Cour constitutionnelle décédé


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Bernard Degboe, ancien conseiller à la Cour constitutionnelle, est (…)
Lire la suite

Un nouveau pont à Kpakou pour désenclaver kouandé


30 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau pont sera construit à Kpakou dans l’arrondissement (…)
Lire la suite

Des lampadaires solaires pour Aplahoué


30 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville d’Aplahoué, dans le département du Couffo, sera bientôt dotée (…)
Lire la suite

Une dizaine d’hôtels de luxe à Cotonou et périphérie en moins de 10 ans


30 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le paysage touristique béninois est en pleine mutation. À Cotonou, (…)
Lire la suite

Inauguration de l’Académie de Police à Cotonou


27 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou (…)
Lire la suite

Pariez sur les matchs phares du week-end !


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La saison du football interclubs est en pleine effervescence : (…)
Lire la suite

Voici pourquoi l’État régule la circulation des poids lourds


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable du Bénin José (…)
Lire la suite

Le sommet international sur la nutrition à Cotonou les 27 et 28


26 septembre 2025 par Marc Mensah
Cotonou accueille les 27 et 28 septembre une conférence de haut niveau (…)
Lire la suite

Voici le calendrier universitaire 2025-2026


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
A travers une note de service en date du lundi 22 septembre 2025, la (…)
Lire la suite

Des études pour relancer la filière bovine au Bénin


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 24 septembre 2025, la (…)
Lire la suite

Lancement de la Lettre de voiture électronique internationale


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du (…)
Lire la suite

Accord d’exemption de visa entre le Bénin et les Emirats Arabes Unis


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Exemption mutuelle de visa pour les citoyens des des Emirats Arabes (…)
Lire la suite

Des poursuites judiciaires annoncées pour les propos haineux


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois réagit face à la multiplication des insultes (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires