UK Export annonce 3000 milliards CFA de financement pour le Bénin et le Togo

Le ministre béninois de l’Économie, des Finances et des Programmes de dénationalisation, Romuald Wadagni, signe un protocole d’accord avec le PDG de UK Export Finance, Tim Reid, en présence d’Harriet Thompson, ambassadrice non-résidente au Bénin et haut-commissaire non-résidente au Togo.

Le PDG de l’agence britannique de crédit à l’exportation s’est rendu cette semaine au Togo et au Bénin, où il a rencontré les ministres des deux pays pour signaler la volonté de l’UKEF d’accorder jusqu’à 4 milliards de livres sterling de soutien aux projets locaux. L’année dernière, les exportations du Royaume-Uni vers le Togo représentaient 287 millions de livres sterling, tandis que celles vers le Bénin s’élevaient à 58 millions de livres sterling. L’UKEF s’efforce de permettre aux entreprises britanniques de toutes tailles d’accéder aux opportunités dans ces pays et dans d’autres pays francophones d’Afrique de l’Ouest. Au cours de la visite, Tim Reid de UK Export Finance (UKEF) a signé un protocole d’accord avec le ministère béninois de l’Économie et des Finances, affirmant l’intention du Royaume-Uni d’aider les projets locaux à obtenir de nouveaux financements. Il a également rencontré le ministre des Finances et le ministre de l’Énergie et des Mines du Togo pour discuter de nouvelles opportunités de soutien à des projets dans les domaines des infrastructures, des transports, de l’électrification rurale et de divers autres secteurs. Sa visite a été programmée pour coïncider avec une mission commerciale britannique de trois jours à Cotonou, au Bénin, aux côtés de la société londonienne de commerce et d’investissement DMA Invest. La mission commerciale a été l’occasion de stimuler le commerce et les investissements entre le Bénin et le Royaume-Uni en renforçant les liens entre les organisations béninoises et les entreprises britanniques. Parmi les participants à la mission commerciale figurait Hitech Construction, qui construit la route Sokode-Bénin avec le soutien de près de 70 millions de livres sterling de financement de l’UKEF. L’UKEF a également fourni plus de 100 millions de livres sterling de financement pour le développement de la cité ministérielle de Cotonou.

https://www.gov.uk/government/news/uk-export-finance-delegation-heralds-new-trade-opportunities-for-benin-and-togo

