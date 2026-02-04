mercredi, 4 février 2026 -

522 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Coopération

UEMOA et OIT s’unissent pour l’employabilité des jeunes




Le président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop, a reçu mardi 3 février 2026 au siège de l’institution à Ouagadougou une délégation de l’Organisation internationale du travail (OIT), dans le cadre des échanges autour du programme conjoint OIT-UEMOA d’appui à la création d’emplois pour les jeunes sur la période 2026-2030.

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et l’Organisation internationale du travail (OIT) ont exploré, mardi 3 février 2026, des opportunités de partenariat pour renforcer l’accès des jeunes de l’espace communautaire à des emplois décents et productifs. La rencontre tenue au siège de l’UEMOA à Ouagadougou s’est déroulée en présence de plusieurs commissaires de l’UEMOA, dont Mamadú Serifo Jaquite, Paul Koffi Koffi et Filiga Michel Sawadogo.

Conduite par le directeur régional adjoint du Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique, Coffi Dominique Agossou, la délégation comprenait notamment la directrice du Bureau pays à Abidjan, Couba Diop, ainsi que des spécialistes de l’employabilité et de l’emploi des jeunes.

Selon l’OIT, le programme vise à améliorer durablement l’insertion professionnelle des jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 35 ans dans les États membres de l’UEMOA, à travers la stimulation de la demande d’emplois, le renforcement de la productivité des petites et moyennes entreprises, l’amélioration de l’employabilité, de la qualité de l’emploi et de la gouvernance du marché du travail.

Présentant les grandes lignes de l’initiative, Coffi Dominique Agossou a détaillé le contexte, les objectifs et la valeur ajoutée du programme, soulignant son alignement avec les priorités nationales et régionales, notamment la Vision 2040 de l’Union, le plan stratégique IMPACT 2030 de la Commission et la Stratégie Genre de l’UEMOA. Il a également sollicité les orientations du président Diop sur la formulation et la mise en œuvre du projet, proposant la mise en place d’un comité technique conjoint et l’instauration d’un cadre formel de collaboration entre les deux institutions à travers un protocole d’accord.

Le président de la Commission a, pour sa part, salué « l’excellente collaboration entre l’OIT et la Commission de l’UEMOA dans plusieurs domaines, au service du bien-être des populations de l’Union ». Insistant sur la centralité de l’emploi dans l’agenda communautaire, Abdoulaye Diop a rappelé les travaux engagés par la Commission dans le cadre de la Vision 2040 et du plan IMPACT 2030. Il a toutefois souligné la complexité de la problématique, estimant qu’elle ne saurait être abordée de manière uniforme.
Le président Diop a enfin rassuré la délégation de l’OIT de l’engagement de la Commission en faveur du programme régional, précisant que les équipes techniques des deux institutions poursuivront les échanges pour finaliser le document du projet.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le champ de Sèmè révèle un potentiel de 950 millions de barils


4 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le champ pétrolier offshore de Sèmè est estimé à 950 millions de barils (…)
Lire la suite

« Nouveaux Horizons » vers un Bénin de splendeurs


4 février 2026 par Ignace B. Fanou
Un visuel marque la Une de la presse depuis quelques jours. Il s’agit (…)
Lire la suite

AGOA  : une bouffée d’oxygène limitée pour le Bénin et ses voisins


4 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 3 février 2026, le président Donald Trump a fait réactiver l’African (…)
Lire la suite

Sharp Vision : quand la France régule les jeux africains par procuration


3 février 2026 par La Rédaction
Depuis quelques années, le continent africain assiste à l’émergence (…)
Lire la suite

Godomey, marché de charbon et de la pharmacopée


3 février 2026 par Marc Mensah
Lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2026, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Dantokpa se prépare à un déménagement progressif


3 février 2026 par Marc Mensah
Le déménagement du grand marché de Dantokpa se fera progressivement. (…)
Lire la suite

Le Bénin s’impose comme un modèle régional du climat des affaires


1er février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le rapport Businesse Ready (B-Ready 2025) de la Banque mondiale a été (…)
Lire la suite

Les Etats UEMOA ont mobilisé 11 858 milliards FCFA en 2025


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Au titre de l’année 2025, les Etats de l’UEMOA ont mobilisé 11 858 (…)
Lire la suite

Le Port de Cotonou, moteur logistique de l’axe industriel Bénin-Nigéria


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Présenté aux investisseurs nigérians, le Port autonome de Cotonou (…)
Lire la suite

BRIGHT CANDLE SARL agréée pour la production de bougies à Sèmè-Podji


28 janvier 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a accordé l’agrément au régime A du Code des (…)
Lire la suite

NICHAK EMBALLAGES SARL agréée pour une unité d’emballages plastiques (…)


28 janvier 2026 par Marc Mensah
La société NICHAK EMBALLAGES SARL figure parmi les entreprises ayant (…)
Lire la suite

PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL agréée au régime B du Code des (…)


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société la société PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL est (…)
Lire la suite

L’APIEx signe un partenariat avec la Nigerian Investment Promotion (…)


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations du Bénin (…)
Lire la suite

MODEC condamnée à verser 16 millions FCFA à OPTIMA CONSTRUCTION


27 janvier 2026 par Marc Mensah
La Mutuelle Organisée pour le Développement de l’Epargne et du Crédit (…)
Lire la suite

Les pistes pour réformer le secteur des zémidjans à Cotonou


26 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le métier de taxi-moto communément appelé « zémidjan », emploie environ (…)
Lire la suite

Le marché Missèbo rasé


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le marché Missèbo, longeant la lagune de Cotonou, dans le 5e (…)
Lire la suite

Le Bénin émet son 1er Sukuk International à 500 millions $ US


22 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La République du Bénin s’impose comme le premier émetteur souverain (…)
Lire la suite

L’ultimatum de l’AJE aux débiteurs de PADME


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les débiteurs de la Société pour la promotion et l’appui au (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires