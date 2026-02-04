UEMOA et OIT s’unissent pour l’employabilité des jeunes

Le président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop, a reçu mardi 3 février 2026 au siège de l’institution à Ouagadougou une délégation de l’Organisation internationale du travail (OIT), dans le cadre des échanges autour du programme conjoint OIT-UEMOA d’appui à la création d’emplois pour les jeunes sur la période 2026-2030.

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et l’Organisation internationale du travail (OIT) ont exploré, mardi 3 février 2026, des opportunités de partenariat pour renforcer l’accès des jeunes de l’espace communautaire à des emplois décents et productifs. La rencontre tenue au siège de l’UEMOA à Ouagadougou s’est déroulée en présence de plusieurs commissaires de l’UEMOA, dont Mamadú Serifo Jaquite, Paul Koffi Koffi et Filiga Michel Sawadogo.

Conduite par le directeur régional adjoint du Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique, Coffi Dominique Agossou, la délégation comprenait notamment la directrice du Bureau pays à Abidjan, Couba Diop, ainsi que des spécialistes de l’employabilité et de l’emploi des jeunes.

Selon l’OIT, le programme vise à améliorer durablement l’insertion professionnelle des jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 35 ans dans les États membres de l’UEMOA, à travers la stimulation de la demande d’emplois, le renforcement de la productivité des petites et moyennes entreprises, l’amélioration de l’employabilité, de la qualité de l’emploi et de la gouvernance du marché du travail.

Présentant les grandes lignes de l’initiative, Coffi Dominique Agossou a détaillé le contexte, les objectifs et la valeur ajoutée du programme, soulignant son alignement avec les priorités nationales et régionales, notamment la Vision 2040 de l’Union, le plan stratégique IMPACT 2030 de la Commission et la Stratégie Genre de l’UEMOA. Il a également sollicité les orientations du président Diop sur la formulation et la mise en œuvre du projet, proposant la mise en place d’un comité technique conjoint et l’instauration d’un cadre formel de collaboration entre les deux institutions à travers un protocole d’accord.

Le président de la Commission a, pour sa part, salué « l’excellente collaboration entre l’OIT et la Commission de l’UEMOA dans plusieurs domaines, au service du bien-être des populations de l’Union ». Insistant sur la centralité de l’emploi dans l’agenda communautaire, Abdoulaye Diop a rappelé les travaux engagés par la Commission dans le cadre de la Vision 2040 et du plan IMPACT 2030. Il a toutefois souligné la complexité de la problématique, estimant qu’elle ne saurait être abordée de manière uniforme.

Le président Diop a enfin rassuré la délégation de l’OIT de l’engagement de la Commission en faveur du programme régional, précisant que les équipes techniques des deux institutions poursuivront les échanges pour finaliser le document du projet.

