UBA s’engage à hauteur de 20,5 milliards KES dans le programme de titrisation de la taxe sur les routes du gouvernement kényan

Le Directeur Général du Groupe/Directeur Général Exécutif de United Bank for Africa (UBA) Plc, Oliver Alawuba, a conduit mardi une délégation de haut niveau lors d’une visite de travail au Président kényan ainsi qu’à d’autres hauts responsables du gouvernement, réaffirmant l’engagement de la banque à accélérer les investissements et à soutenir une croissance inclusive dans le pays.

Le Président du Kenya, S.E. William Ruto, qui a reçu Alawuba et son équipe à la State House de Nairobi, a salué le soutien constant de la banque au pays au fil des années.

Les discussions ont porté sur la manière dont UBA continuera de collaborer avec le pays pour soutenir le développement des infrastructures, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que l’agenda de transformation économique à long terme du Kenya.

« Le Kenya occupe une place stratégique dans l’histoire de la croissance de l’Afrique, et UBA est déterminée à être un partenaire de long terme pour libérer l’immense potentiel du pays », a déclaré Alawuba.

« Qu’il s’agisse de financer des infrastructures essentielles ou de soutenir les PME qui créent des emplois, notre mission est de fournir des solutions durables qui connectent les marchés, favorisent le commerce et améliorent la vie. »

Aux côtés d’Alawuba, la délégation comprenait notamment Sola Yomi-Ajayi, Directrice Exécutive/Directrice Générale de UBA Africa, et Mary Mulili, Directrice Générale de UBA Kenya. Ils ont également eu des échanges de haut niveau avec d’autres responsables gouvernementaux et acteurs du secteur financier du pays.

Une rencontre s’est tenue avec le Gouverneur de la Banque centrale du Kenya, Dr Kamau Thugge, axée sur le renforcement de la résilience du secteur financier, l’amélioration du commerce transfrontalier grâce à l’innovation dans les paiements, ainsi que la consolidation de la solidité financière de UBA au Kenya.

Alawuba a souligné que UBA disposait des capacités financières et de l’expertise nécessaires pour soutenir la vision du régulateur en faveur d’un système bancaire sain, bien capitalisé et compétitif.

UBA investit 150 millions de dollars (20,5 milliards KES) dans les infrastructures routières du Kenya

Dans une annonce majeure, UBA s’est engagée à hauteur de 150 millions de dollars US (soit 20,5 milliards de KES) dans le cadre du programme de titrisation de la taxe sur les routes du gouvernement kényan, une initiative de 1,35 milliard de dollars dirigée par le Kenya Roads Board. Cette annonce a été faite lors d’une réunion avec M. Davis Chirchir, Secrétaire du Cabinet pour les routes et les transports.

Ce programme vise à moderniser les infrastructures routières clés, accélérer les paiements aux entrepreneurs et améliorer la connectivité nationale.

« Les infrastructures sont le moteur du commerce, de la compétitivité et de la prospérité partagée », a déclaré Alawuba.

« UBA est fière d’être l’un des plus grands financeurs de ce programme, ce qui démontre notre confiance inébranlable dans l’avenir du Kenya. »

Mary Mulili, Directrice Générale de UBA Kenya, a ajouté :

« Notre participation confirme le rôle de UBA en tant que partenaire de confiance du gouvernement kényan, des entreprises et des communautés. Nous ouvrons la voie à une meilleure connectivité pour les agriculteurs, les industriels et les PME à travers le pays. »

Alawuba et son équipe ont également rencontré S.E. Musalia Mudavadi, Secrétaire du Cabinet Principal du Kenya. Les discussions ont mis en lumière l’importance des entreprises dirigées par des Africains dans la création d’emplois, l’innovation et la croissance durable. Les deux parties ont souligné le besoin de partenariats solides pour faire progresser des infrastructures de qualité et l’interconnexion régionale, bases de la prospérité commune.

« Ces échanges réaffirment l’engagement de UBA à collaborer avec les gouvernements et les parties prenantes pour construire une Afrique prospère, unie et autonome », a conclu Alawuba.

Une stratégie panafricaine centrée sur la transformation économique

Les initiatives de UBA au Kenya s’inscrivent dans la stratégie continentale de la banque visant à soutenir la transformation économique de l’Afrique. UBA souhaite positionner le Kenya comme un hub stratégique pour l’Afrique de l’Est, favorisant les opportunités régionales dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Avec plus de 80 % des emplois au Kenya créés par les PME, la banque développe des solutions de financement sur mesure pour renforcer l’entrepreneuriat et exploiter les opportunités.

À propos de UBA

United Bank for Africa (UBA) est la banque africaine d’envergure mondiale. Présente dans 20 pays africains, ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA offre des services bancaires de détail, commerciaux et institutionnels.

La banque est l’un des plus grands employeurs du secteur financier en Afrique, avec plus de 25 000 employés et plus de 45 millions de clients à travers le monde.

