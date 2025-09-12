vendredi, 12 septembre 2025 -

2378 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Afrique

UBA s’engage à hauteur de 20,5 milliards KES dans le programme de titrisation de la taxe sur les routes du gouvernement kényan




Le Directeur Général du Groupe/Directeur Général Exécutif de United Bank for Africa (UBA) Plc, Oliver Alawuba, a conduit mardi une délégation de haut niveau lors d’une visite de travail au Président kényan ainsi qu’à d’autres hauts responsables du gouvernement, réaffirmant l’engagement de la banque à accélérer les investissements et à soutenir une croissance inclusive dans le pays.

Le Président du Kenya, S.E. William Ruto, qui a reçu Alawuba et son équipe à la State House de Nairobi, a salué le soutien constant de la banque au pays au fil des années.

Les discussions ont porté sur la manière dont UBA continuera de collaborer avec le pays pour soutenir le développement des infrastructures, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que l’agenda de transformation économique à long terme du Kenya.

« Le Kenya occupe une place stratégique dans l’histoire de la croissance de l’Afrique, et UBA est déterminée à être un partenaire de long terme pour libérer l’immense potentiel du pays », a déclaré Alawuba.
« Qu’il s’agisse de financer des infrastructures essentielles ou de soutenir les PME qui créent des emplois, notre mission est de fournir des solutions durables qui connectent les marchés, favorisent le commerce et améliorent la vie. »

Aux côtés d’Alawuba, la délégation comprenait notamment Sola Yomi-Ajayi, Directrice Exécutive/Directrice Générale de UBA Africa, et Mary Mulili, Directrice Générale de UBA Kenya. Ils ont également eu des échanges de haut niveau avec d’autres responsables gouvernementaux et acteurs du secteur financier du pays.

Une rencontre s’est tenue avec le Gouverneur de la Banque centrale du Kenya, Dr Kamau Thugge, axée sur le renforcement de la résilience du secteur financier, l’amélioration du commerce transfrontalier grâce à l’innovation dans les paiements, ainsi que la consolidation de la solidité financière de UBA au Kenya.

Alawuba a souligné que UBA disposait des capacités financières et de l’expertise nécessaires pour soutenir la vision du régulateur en faveur d’un système bancaire sain, bien capitalisé et compétitif.

UBA investit 150 millions de dollars (20,5 milliards KES) dans les infrastructures routières du Kenya

Dans une annonce majeure, UBA s’est engagée à hauteur de 150 millions de dollars US (soit 20,5 milliards de KES) dans le cadre du programme de titrisation de la taxe sur les routes du gouvernement kényan, une initiative de 1,35 milliard de dollars dirigée par le Kenya Roads Board. Cette annonce a été faite lors d’une réunion avec M. Davis Chirchir, Secrétaire du Cabinet pour les routes et les transports.

Ce programme vise à moderniser les infrastructures routières clés, accélérer les paiements aux entrepreneurs et améliorer la connectivité nationale.

« Les infrastructures sont le moteur du commerce, de la compétitivité et de la prospérité partagée », a déclaré Alawuba.
« UBA est fière d’être l’un des plus grands financeurs de ce programme, ce qui démontre notre confiance inébranlable dans l’avenir du Kenya. »

Mary Mulili, Directrice Générale de UBA Kenya, a ajouté :

« Notre participation confirme le rôle de UBA en tant que partenaire de confiance du gouvernement kényan, des entreprises et des communautés. Nous ouvrons la voie à une meilleure connectivité pour les agriculteurs, les industriels et les PME à travers le pays. »

Alawuba et son équipe ont également rencontré S.E. Musalia Mudavadi, Secrétaire du Cabinet Principal du Kenya. Les discussions ont mis en lumière l’importance des entreprises dirigées par des Africains dans la création d’emplois, l’innovation et la croissance durable. Les deux parties ont souligné le besoin de partenariats solides pour faire progresser des infrastructures de qualité et l’interconnexion régionale, bases de la prospérité commune.

« Ces échanges réaffirment l’engagement de UBA à collaborer avec les gouvernements et les parties prenantes pour construire une Afrique prospère, unie et autonome », a conclu Alawuba.

Une stratégie panafricaine centrée sur la transformation économique

Les initiatives de UBA au Kenya s’inscrivent dans la stratégie continentale de la banque visant à soutenir la transformation économique de l’Afrique. UBA souhaite positionner le Kenya comme un hub stratégique pour l’Afrique de l’Est, favorisant les opportunités régionales dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Avec plus de 80 % des emplois au Kenya créés par les PME, la banque développe des solutions de financement sur mesure pour renforcer l’entrepreneuriat et exploiter les opportunités.

À propos de UBA

United Bank for Africa (UBA) est la banque africaine d’envergure mondiale. Présente dans 20 pays africains, ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA offre des services bancaires de détail, commerciaux et institutionnels.

La banque est l’un des plus grands employeurs du secteur financier en Afrique, avec plus de 25 000 employés et plus de 45 millions de clients à travers le monde.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

12 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Société des Bitumes du Bénin SA obtient son agrément


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le gouvernement a donné son accord à la Société des Bitumes du Bénin SA (…)
Lire la suite

WINOVO SARL agréée pour le recyclage de ferrailles d’aluminium à Sèmè-Podji


10 septembre 2025 par Marc Mensah
La société WINOVO SARL a été admise au régime B du Code des (…)
Lire la suite

Le Bénin table sur une croissance de 7,5 % en 2026


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de loi de finances pour la gestion 2026 table sur une (…)
Lire la suite

4 nouvelles sociétés obtiennent leur agrément au Code des investissements


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a donné l’agréement, mercredi 10 septembre (…)
Lire la suite

Le projet du budget de l’Etat passe à 3 783,984 milliards de FCFA


10 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le gouvernement s’est réuni en Conseil des ministres ce 10 septembre. (…)
Lire la suite

Le marché Dantokpa délocalisé en janvier 2026


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a dévoilé, ce 9 (…)
Lire la suite

Le Bénin exporte pour 11,4 milliards FCFA vers ses voisins


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a exporté pour 11,4 milliards de FCFA de biens vers les pays (…)
Lire la suite

Un million de m³ de gaz naturel déjà fournis aux industries


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au Bénin, la première station de décompression de gaz naturel implantée (…)
Lire la suite

Les opportunités d’investissement à la GDIZ en lumière au Japon


2 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, le Bénin a (…)
Lire la suite

CCI Bénin connecte les marchands à la nouvelle version de (…)


29 août 2025 par Marc Mensah
Les marchands béninois ont été formés pour tirer parti de la nouvelle (…)
Lire la suite

GDIZ à l’honneur au Benin Business Forum 2025 à Osaka


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville d’Higashi-Osaka au Japon accueille, ce jeudi 28 août 2025, un (…)
Lire la suite

L’Asie, premier client à l’exportation du Bénin


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le volume des exportations du Bénin vers le marché asiatique en 2024, (…)
Lire la suite

Un appui de la JICA pour booster le secteur privé béninois


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) va appuyer les (…)
Lire la suite

CMOC enregistre un bénéfice net record de 1,21 milliard USD


22 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
CMOC a enregistré de bonnes performances au premier semestre 2025 avec (…)
Lire la suite

Harmonisation des horaires frontaliers pour débloquer le potentiel (…)


20 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 août 2025 marque une étape dans les efforts d’intégration (…)
Lire la suite

Le Gabon exclut les étrangers du secteur informel


14 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une décision en date du mercredi 13 août 2025, le (…)
Lire la suite

La divinité ‘’Oro’’ célébrée du 17 août au 5 septembre


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les festivités du culte « Oro » au titre de l’année 2025 se dérouleront (…)
Lire la suite

La commercialisation des amandes de karité démarre ce mercredi


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a fixé les conditions de déroulement de la (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires