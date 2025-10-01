mercredi, 1er octobre 2025 -

1072 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

UBA renforce sa stratégie de croissance panafricaine, réaffirme son engagement envers les dividendes, sa résilience




UBA Plc, la banque africaine d’envergure mondiale, a réaffirmé son engagement à offrir une valeur durable à long terme à ses actionnaires et parties prenantes, profitant des retombées de ses investissements solides dans des plateformes numériques performantes et de son expansion récente.

Le Directeur général du Groupe, Oliver Alawuba, qui a fait cette promesse, a souligné qu’avec son modèle d’affaires diversifié et ses investissements stratégiques dans des marchés clés en Afrique et au-delà, les investisseurs continueront de bénéficier d’importants avantages financiers et de dividendes au cours de l’exercice en cours et dans le futur.

Alawuba, qui s’exprimait lors de la conférence téléphonique à l’attention des investisseurs depuis le siège du Groupe à Lagos, mardi, après la publication des résultats semestriels arrêtés au 30 juin 2025, a expliqué que son modèle de diversification reste une stratégie de croissance clé, comme en témoigne la contribution élevée de ses filiales au cours du premier semestre.

Il a déclaré :
« Comme vous le savez peut‑être déjà, UBA est présente dans 20 pays d’Afrique, dont 19 en dehors du Nigeria, et ces pays performent très bien. Dans beaucoup de ces pays, nous sommes une banque systémique significative. La contribution de notre activité africaine à notre profit avant impôts est montée à 53 %, et nous prévoyons que cela continuera de croître au cours de l’année. »

Poursuivant, il a expliqué :
« Beaucoup de croissance vient d’Afrique, et nous sommes effectivement bien positionnés pour poursuivre la création de valeur. Nous voyons de nombreuses opportunités en Afrique, et je crois que nous investissons dans ces pays pour les saisir. En tant que banque proactive, nous nous sommes efforcés de nous développer solidement — en termes d’activités, de produits et de services — et aussi en termes de recrutement de talents qui soutiendront notre expansion de valeur. »

Répondant à une question d’un investisseur concernant le paiement de dividendes pour l’année complète, Alawuba a dit :
« Concernant les perspectives de dividende pour le reste de l’année : nous estimons toujours que, sur la base des chiffres que nous examinons, nous serons en mesure de verser un dividende compétitif pour le reste de l’année. »

À la fin des deux premiers trimestres de l’année, les revenus bruts de UBA ont augmenté de 17,28 %, passant de 1 371 milliards de nairas en juin 2024 à 1 608 milliards sur la période étudiée. Les revenus d’intérêts ont également augmenté de 32,89 %, passant de 1 004 milliards de nairas en juin de l’année dernière à 1 334 milliards, tandis que les actifs totaux ont progressé de 9,71 %, pour atteindre 33,3 billions de nairas, contre 30,3 billions enregistrés en décembre 2024. Les dépôts totaux ont aussi bondi de 11,96 % au cours de la même période, pour s’établir à 27,6 billions, contre 24,7 billions à la fin de 2024.

Lors de l’appel, Alawuba a mis en avant les investissements continus de la banque dans la technologie et l’innovation comme des leviers critiques pour l’efficacité et la compétitivité. En s’appuyant sur les canaux et solutions numériques, UBA vise à renforcer ses sources de revenus, améliorer l’expérience client et consolider sa position de partenaire financier privilégié pour plus de 45 millions de clients à l’échelle mondiale.

Reprenant les propos d’Alawuba, Ugo Nwaghodoh, directeur exécutif en charge des finances et de la gestion des risques de UBA, a déclaré que la banque continuera de s’appuyer sur la technologie et l’innovation pour améliorer l’efficacité, développer ses revenus numériques et offrir une expérience client supérieure.

« Nos opérations diversifiées à travers l’Afrique et interconnectées restent un solide tampon face aux chocs locaux, renforçant la position de UBA comme la banque africaine globale », a souligné Nwaghodoh, précisant que la stratégie de croissance de la banque repose fermement sur la résilience, l’innovation et la création de valeur, en renforçant sa mission : autonomiser les clients, soutenir les communautés et stimuler le progrès économique à travers l’Afrique et au-delà.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés au niveau du groupe, et sert plus de 45 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains ainsi qu’au Royaume‑Uni, aux États‑Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA propose des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, en favorisant l’inclusion financière et en mettant en œuvre des technologies de pointe.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Bénin : Election présidentielle et comportements ridicules


1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Au Bénin, bien loin de cette vieille sagesse qui voulait que les mains (…)
Lire la suite

SIMA 2025 à Cotonou : boosteur de carrières pour la musique francophone


19 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Du 10 au 15 novembre, le Salon des Industries Musicales d’Afrique (…)
Lire la suite

L’érotisme chez l’écrivain béninois Djamile Mama Gao : une trajectoire (…)


18 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Depuis son entrée en littérature en 2014, Djamile Mama Gao s’impose (…)
Lire la suite

Alabuga Start, la sombre vérité derrière le recrutement de jeunes (…)


7 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 22 août, les autorités Sud-africaines annoncent qu’une enquête est (…)
Lire la suite

"L’onction de Boni Yayi, oui… mais ses casseroles, non ? : l’équation (…)


3 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
– "L’onction de Boni Yayi, oui… mais ses casseroles, non ? : l’équation (…)
Lire la suite

Rentrée scolaire 2025-2026 et échéances électorales de 2026


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
« Pour un programme politique porté par une vision de stabilité et de (…)
Lire la suite

Le professeur Abdou Moumouni Dioffo, une énergie en héritage


26 juin 2025 par Judicaël ZOHOUN
Parfois, des enchaînements insondables ramènent à notre conscience des (…)
Lire la suite

Quels sont les défis en matière d’infrastructure en Afrique ?


18 juin 2025 par Judicaël ZOHOUN
Lorsqu’on évoque à la fois l’état actuel et l’avenir de l’Afrique, un (…)
Lire la suite

Ouzbékistan : histoire, culture et liens avec le Bénin


18 avril 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Ouzbékistan et le Bénin ont établi des relations diplomatiques le 17 (…)
Lire la suite

Attila, Poutine, Trump et Vance


4 mars 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ce ne fut pas Yalta, ni Versailles, ni Nuremberg ! Mais c’est (…)
Lire la suite

De nouveaux types de citoyens pour une Afrique développée


17 février 2025 par Judicaël ZOHOUN
Romaric MOUFTAOU, Fondateur du Mouvement Nouveau Type de Citoyens ( (…)
Lire la suite

Chute de la population d’éléphants d’Afrique de 70 %


22 janvier 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les éléphants d’Afrique significatif à la vie de la nature sauvage, (…)
Lire la suite

LE REGLEMENT DES CONFLITS PAR LA PROCHAINE ADMINISTRATION TRUMP


1er décembre 2024 par Ignace B. Fanou
L’arrivée ou le retour au pouvoir du président américain Donald Trump (…)
Lire la suite

LA GUERRE AU MOYEN-ORIENT, UNE MENACE A LA PAIX MONDIALE


7 octobre 2024 par Ignace B. Fanou
Le 7 Octobre 2024 marque le premier anniversaire du déclenchement des (…)
Lire la suite

Une prestigieuse université chinoise à caractère scientifique supprime (…)


18 septembre 2024 par Judicaël ZOHOUN
La prestigieuse université chinoise Jiaotong de Xi’an a décidé de (…)
Lire la suite

11août, Yédénou Adjahoui, une présence permanente dans la mémoire (…)


17 août 2024 par Judicaël ZOHOUN
Le souvenir d’un grand Passeur de Culture A quand un Mémorial digne (…)
Lire la suite

L’ONCLE EN VACANCES !


13 août 2024 par Judicaël ZOHOUN
Oncle AGBAYA On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige (…)
Lire la suite

Autour de « Gouverneurs de la rosée » de Jacques Roumain, écrivain (…)


8 août 2024 par Judicaël ZOHOUN
Le 18 Août 2024 marque le 80ième anniversaire de la mort de Jacques (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires