UBA mène le débat économique africain avec un nouveau livre blanc lors des réunions du FMI

La banque africaine de renommée mondiale, United Bank for Africa (UBA) Plc, a une nouvelle fois démontré son engagement en faveur d’une croissance durable et d’une transformation économique à travers le continent avec le lancement officiel de son livre blanc révolutionnaire, intitulé « Banking on Africa’s Future : Unlocking Capital and Partnerships for Sustainable Growth » (Miser sur l’avenir de l’Afrique : libérer les capitaux et les partenariats pour une croissance durable).

Ce rapport, qui a été dévoilé en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale qui se tiennent actuellement à Washington, fournit une feuille de route complète pour accélérer les progrès de l’Afrique grâce à des solutions financières innovantes, des réformes politiques et des partenariats stratégiques, plaçant ainsi les priorités économiques de l’Afrique au premier plan des discussions financières internationales.

Le livre blanc présente un plan d’action détaillé et concret visant à exploiter les énormes opportunités économiques de l’Afrique tout en examinant les domaines de croissance essentiels, notamment la facilitation des échanges, le développement des infrastructures, l’innovation numérique, le financement climatique et la croissance inclusive.

En préconisant l’intégration des capitaux nationaux à des alliances mondiales stratégiques, le document vise à libérer environ 4 000 milliards de dollars d’actifs financiers nationaux africains, dont 2 500 milliards de dollars d’actifs bancaires commerciaux et plus de 1 100 milliards de dollars de capitaux institutionnels à long terme, tout en tirant parti du potentiel de 3 400 milliards de dollars du marché unique de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Pour l’Afrique, ce livre blanc représente une avancée décisive en matière d’infrastructure financière et d’autonomisation économique. Il aborde des défis de longue date tels que l’accès limité au capital et le sous-développement des partenariats, en proposant des solutions susceptibles d’accélérer le développement durable à travers le continent.

Le président du groupe UBA, Tony Elumelu, qui a présenté une vision audacieuse pour l’avenir du continent lors du lancement, a déclaré : « L’Afrique se trouve à un tournant décisif, riche en résilience, en créativité et en potentiel inexploité. Avec ce livre blanc, UBA défend l’africapitalisme, en donnant à notre secteur privé les moyens de stimuler une croissance durable qui apporte prospérité et richesse sociale. »

M. Elumelu, qui est également le fondateur du groupe Heirs Holding et le champion du concept d’africapitalisme, a ajouté qu’en mettant l’accent sur la croissance inclusive et l’innovation numérique, le rapport promet d’améliorer l’inclusion financière pour des millions de personnes, de soutenir les projets d’infrastructure et de promouvoir des initiatives résilientes au changement climatique, favorisant ainsi la création d’emplois, la réduction de la pauvreté et l’intégration régionale dans le cadre de la ZLECAf.

Dans le domaine de la finance mondiale, cette annonce souligne également l’importance croissante de l’Afrique en tant qu’acteur clé de l’économie mondiale, où les investisseurs, les institutions et les décideurs politiques internationaux sont invités à s’engager davantage sur les marchés africains, mettant en avant les opportunités mutuellement avantageuses en matière de flux de capitaux et de collaborations.

Selon lui, cela contribuera à redéfinir les stratégies d’investissement mondiales, à encourager le passage aux marchés émergents et à promouvoir des portefeuilles diversifiés incluant des actifs africains, contribuant ainsi à une croissance économique mondiale plus équilibrée.

M. Elumelu a expliqué qu’avec ce livre blanc, UBA défend l’africapitalisme, donnant à notre secteur privé les moyens de stimuler une croissance durable qui apporte prospérité et richesse sociale, ajoutant : « Aux investisseurs d’Afrique et du monde entier : rejoignez-nous pour mobiliser nos 4 000 milliards de dollars de capitaux nationaux et établir des partenariats stratégiques afin de créer des opportunités, de réduire les risques liés aux investissements et de construire un avenir autodéterminé. L’heure est venue d’agir, saisissons-la ensemble pour la souveraineté économique de l’Afrique. »

Le livre blanc est désormais disponible en téléchargement à l’adresse suivante : https://www.ubagroup.com/white-paper/

Oliver Alawuba, directeur général du groupe UBA, qui s’est exprimé plus longuement sur le livre blanc, a souligné qu’il redéfinit le financement du développement, passant de la dépendance à l’aide à des autoroutes d’investissement alimentées par l’innovation africaine.

« Grâce à notre connaissance approfondie du marché local et à notre présence mondiale, UBA occupe une position unique pour libérer les flux de capitaux et favoriser les collaborations qui transforment les défis en opportunités. Nous appelons les leaders financiers du monde entier à s’associer à nous pour déployer des solutions agiles, des plateformes numériques au financement mixte, et co-créer une croissance résiliente qui profitera à des millions de personnes. L’heure est venue pour l’Afrique, engagez-vous dès aujourd’hui à participer à cette aventure révolutionnaire », a-t-il déclaré.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés à l’échelle du groupe et plus de 45 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, favorise l’inclusion financière et met en œuvre des technologies de pointe.

