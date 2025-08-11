mercredi, 13 août 2025 -

647 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Chelsea domine le Paris Saint-Germain (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA : Chelsea a été sacré champion du monde des clubs en dominant le PSG, (…)     Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de tennis : Jean-Claude Talon réélu pour un nouveau mamndat de 4 ans. La (…)    

Finances

UBA annonce une expansion stratégique sur des marchés clés à travers l’Afrique




Les cadres supérieurs du Groupe UBA ont récemment conclu la revue d’activité semestrielle du Groupe. Tenu au siège de la banque à Lagos au Nigeria, Oliver Alawuba, directeur général/PDG du groupe, a réuni des cadres responsables des vingt-quatre pays de présence de UBA.

Ce fut l’occasion de réaffirmer la stratégie panafricaine du Groupe et son engagement à étendre davantage la couverture du Groupe sur les marchés à fort potentiel à travers l’Afrique, tout en approfondissant ses opérations sur ses vingt marchés dans les africains existants. Avec plus de 51,7 % des revenus du Groupe provenant des activités hors Nigeria, le parcours de UBA pour devenir le groupe de services financiers le plus diversifié d’Afrique n’est plus à démontrer,

L’intention stratégique internationale se renforce avec l’intention du Groupe de fournir des solutions financières innovantes à sa clientèle globale en croissance rapide. La stratégie démontre la position unique de UBA en tant que banque globale de l’Afrique et sa capacité à tirer parti des opportunités de croissance sur les marchés africains émergents et de premier plan.

Le Groupe a commencé son parcours panafricain, avec son entrée au Ghana en 2004, suivie d’une expansion rapide sur 18 marchés africains supplémentaires. Aujourd’hui, en tant qu’institution résiliente et tournée vers l’avenir, UBA continue de repousser les limites en reliant l’Afrique au monde et le monde à l’Afrique.

M. Alawuba a souligné les plans d’expansion du Groupe, révélant que le Groupe est enthousiasmé par les vastes opportunités que présentent les nouveaux marchés, ce qui témoigne de la confiance du Groupe UBA dans l’économie africaine, fournissant des services bancaires de classe mondiale qui répondent aux besoins changeants du continent.

« La vision de UBA est claire : nous construisons une institution véritablement mondiale ancrée en Afrique, mais au service de clients sur tous les continents. Une nouvelle expansion stratégique nous positionne pour débloquer de nouvelles opportunités, soutenir le commerce intra-africain et offrir des expériences bancaires de classe mondiale partout où nos clients choisissent de faire des affaires », a déclaré Alawuba.

« En Europe, UBA exerce ses activités au Royaume-Uni et améliore sa licence en France, élargissant sa capacité à servir le commerce transfrontalier, les flux d’investissement et la diaspora africaine, complétant ainsi notre présence de plus de 40 ans à New York. Ces mesures signalent clairement l’intention de UBA de remodeler le paysage concurrentiel », a déclaré Alawuba.

Dans le cadre du plan du Groupe visant à étendre sa présence mondiale, UBA a annoncé en janvier son intention d’ouvrir des opérations en Arabie saoudite.

Présente dans vingt pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et institutionnels, et mène des activités d’inclusion financière tout en mettant en œuvre des technologies de pointe. United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans l’ensemble du groupe et plus de 45 millions de clients dans le mond

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

11 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




54 arbitres-médiateurs certifiés par le CAMeC


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Clap de fin pour la session de formation des nouveaux arbitres et (…)
Lire la suite

La société PLOFERDEBE SERVICES et son gérant exclus des marchés publics ‎


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a prononcé le 24 (…)
Lire la suite

SETC BÉNIN et son gérant exclus des marchés publics ‎


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le 24 juillet 2025, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) (…)
Lire la suite

Négociations en cours pour un nouveau projet sur le site de SUCOBE


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouveau projet sera implanté sur le site de l’ex Sucrerie de (…)
Lire la suite

Des ministres ghanéens visitent la GDIZ


6 août 2025 par Marc Mensah
Une délégation ministérielle venue du Ghana a visité la Zone (…)
Lire la suite

La DGI dématérialise plusieurs documents fiscaux


5 août 2025 par Marc Mensah
Dès le 1er septembre 2025, la Direction Générale des Impôts (DGI) (…)
Lire la suite

Boeing et Airbus prisés lors des voyages en 2024


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié la (…)
Lire la suite

Ces chantiers qui attendent encore d’être réalisés à Cotonou


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au pouvoir depuis 2016, le chef de l’Etat Patrice TALON à travers ses (…)
Lire la suite

Le secteur privé béninois réaffirme son rôle moteur dans l’économie (…)


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 3e édition de la Nuit des Elus, rencontre stratégique annuellement (…)
Lire la suite

Deux nouveaux complexes hôteliers et balnéaires à Cotonou


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Cotonou s’apprête à accueillir deux complexes hôteliers d’envergure. Le (…)
Lire la suite

Voici ce que paieront les commerçants des marchés régionaux


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Les redevances journalières ou mensuelles à payer dans les marchés (…)
Lire la suite

Les mesures incitatives et autres avantages préférentiels à la GDIZ


30 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel en (…)
Lire la suite

Voici les redevances journalières ou mensuelles dans 9 marchés urbains


29 juillet 2025 par Marc Mensah
Les redevances journalières et mensuelles appliquées dans neuf marchés (…)
Lire la suite

Une banque du Bénin sanctionnée par la Commission bancaire de l’UMOA


29 juillet 2025 par Marc Mensah
La Commission Bancaire de l’UMOA a infligé une sanction disciplinaire (…)
Lire la suite

Des commerçantes hésitent à rejoindre le marché ‘’Gninin’’ d’Akassato


28 juillet 2025 par Marc Mensah
À Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi, le marché ouvert (…)
Lire la suite

Le Bénin adopte un plan stratégique PME 2025-2030


23 juillet 2025 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres du mercredi 23 juillet 2025 le Plan 2025-2029 (…)
Lire la suite

Les IMF renforcent leurs capacités en systèmes financiers numériques


22 juillet 2025 par Marc Mensah
Les Directeurs généraux, Présidents de Conseils d’Administration et (…)
Lire la suite

Zul Kifl Salami salue la diversification de l’économie béninoise


22 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Présent à Alger à l’occasion des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires