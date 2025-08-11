UBA annonce une expansion stratégique sur des marchés clés à travers l’Afrique

Les cadres supérieurs du Groupe UBA ont récemment conclu la revue d’activité semestrielle du Groupe. Tenu au siège de la banque à Lagos au Nigeria, Oliver Alawuba, directeur général/PDG du groupe, a réuni des cadres responsables des vingt-quatre pays de présence de UBA.

Ce fut l’occasion de réaffirmer la stratégie panafricaine du Groupe et son engagement à étendre davantage la couverture du Groupe sur les marchés à fort potentiel à travers l’Afrique, tout en approfondissant ses opérations sur ses vingt marchés dans les africains existants. Avec plus de 51,7 % des revenus du Groupe provenant des activités hors Nigeria, le parcours de UBA pour devenir le groupe de services financiers le plus diversifié d’Afrique n’est plus à démontrer,

L’intention stratégique internationale se renforce avec l’intention du Groupe de fournir des solutions financières innovantes à sa clientèle globale en croissance rapide. La stratégie démontre la position unique de UBA en tant que banque globale de l’Afrique et sa capacité à tirer parti des opportunités de croissance sur les marchés africains émergents et de premier plan.

Le Groupe a commencé son parcours panafricain, avec son entrée au Ghana en 2004, suivie d’une expansion rapide sur 18 marchés africains supplémentaires. Aujourd’hui, en tant qu’institution résiliente et tournée vers l’avenir, UBA continue de repousser les limites en reliant l’Afrique au monde et le monde à l’Afrique.

M. Alawuba a souligné les plans d’expansion du Groupe, révélant que le Groupe est enthousiasmé par les vastes opportunités que présentent les nouveaux marchés, ce qui témoigne de la confiance du Groupe UBA dans l’économie africaine, fournissant des services bancaires de classe mondiale qui répondent aux besoins changeants du continent.

« La vision de UBA est claire : nous construisons une institution véritablement mondiale ancrée en Afrique, mais au service de clients sur tous les continents. Une nouvelle expansion stratégique nous positionne pour débloquer de nouvelles opportunités, soutenir le commerce intra-africain et offrir des expériences bancaires de classe mondiale partout où nos clients choisissent de faire des affaires », a déclaré Alawuba.

« En Europe, UBA exerce ses activités au Royaume-Uni et améliore sa licence en France, élargissant sa capacité à servir le commerce transfrontalier, les flux d’investissement et la diaspora africaine, complétant ainsi notre présence de plus de 40 ans à New York. Ces mesures signalent clairement l’intention de UBA de remodeler le paysage concurrentiel », a déclaré Alawuba.

Dans le cadre du plan du Groupe visant à étendre sa présence mondiale, UBA a annoncé en janvier son intention d’ouvrir des opérations en Arabie saoudite.

Présente dans vingt pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et institutionnels, et mène des activités d’inclusion financière tout en mettant en œuvre des technologies de pointe. United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans l’ensemble du groupe et plus de 45 millions de clients dans le mond

11 août 2025 par