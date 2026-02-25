mercredi, 25 février 2026 -

UBA, La Banque Africaine qui conquiert le monde




Il fut un temps où la banque africaine rima avec fragilité et dépendance.
United Bank for Africa (UBA) a choisi de réécrire cette histoire. Présente dans 20 pays africains et 4 centres financiers mondiaux, gérant 45 millions de clients et plus de 30 000 milliards de nairas d’actifs, UBA n’est plus simplement une
banque nigériane : c’est le portail financier de l’Afrique vers le monde...

Au commencement était…

L’histoire de UBA commence en 1948, bien avant les indépendances africaines. C’est en cette année-là que la British and French Bank Limited (BFB), filiale de la Banque Nationale de Crédit de Paris, avec des participations de
S.G. Warburg & Co. et Robert Benson & Co. ouvre ses portes au Nigéria. Une naissance franco-britannique sur le sol africain, emblématique de l’internationalisme qui va marquer l’ADN de la banque.
Le 23 février 1961, dans le sillage de l’indépendance, la BFB se transforme en United Bank for Africa. L’institution prend son envol : en 1970, elle est la première banque nigériane à s’introduire en bourse, sur le Nigerian Stock Exchange. En
1984, elle ouvre une succursale à New York, ancrant précocement sa vocation internationale.
Le tournant décisif survient en 2005. Tony Elumelu, à la tête de la Standard Trust Bank, orchestre la plus grande fusion bancaire de l’histoire de l’Afrique subsaharienne en absorbant UBA. Ce rapprochement crée un mastodonte financier qui va, en l’espace de cinq ans seulement, se transformer d’une
banque mono-pays en institution panafricaine présente dans 19 pays du continent.
Depuis lors, les acquisitions s’enchainent : Continental Trust Bank, Trade Bank, City Express Bank, Metropolitan Bank, African Express Bank, Gulf Bank, Liberty Bank… avant que la banque ne déploie ses drapeaux au Cameroun, en Côte
d’Ivoire, en Ouganda, au Gabon, au Tchad, et bien au-delà. En 2022, UBA s’installe à Dubaï. Aujourd’hui, le groupe opère dans 20 pays africains et 4 places financières mondiales (États-Unis, Royaume-Uni, France, Émirats arabes unis).

Ce que UBA vend et qui rend la promesse crédible

La proposition de valeur de UBA tient en une formule : « La banque africaine de renommée mondiale ». Une formule qui transcende le slogan pour décrire une réalité opérationnelle. UBA ne se contente pas de revendiquer une présence panafricaine. Elle la rend utile et concrète pour ses clients.

La couverture géographique comme infrastructure

Pour un exportateur sénégalais souhaitant ouvrir un compte à Nairobi, un industriel camerounais cherchant un financement en dollar à New York, ou une PME congolaise voulant recevoir un virement d’Europe, …UBA est l’institutioncapable de centraliser ces opérations sous un même toit. La banque est la
seule institution d’Afrique subsaharienne à détenir une licence bancaire aveccollecte de dépôts aux États-Unis, ce qui lui confère un avantage considérable dans le clearing en dollars et le financement du commerce international.
Une offre complète du « particulier » à « l’entreprise »UBA s’adresse à tous les segments de marché. Ses lignes de métiers couvrentla banque de détail et la banque de masse (comptes courants, épargne,crédit à la consommation), la banque d’entreprise et la banque commerciale pour les PME et ETI, la banque corporative et d’investissement pour les grandes entreprises et États, ainsi que les services de trésorerie et de marchés financiers.
Les secteurs stratégiques prioritaires incluent le pétrole et le gaz, le financement d’infrastructures, l’agriculture, les matières premières et les exportations.

La transformation digitale comme levier de masse

En 2024, plus de 70 % des transactions du groupe ont été traitées via l’application mobile UBA. Le groupe bancaire a déployé depuis 2010 des solutions comme Africash (transfert d’argent instantané entre agences) et (facilitation des paiements interbancaires). Sa stratégie digitale lui
permet d’atteindre les populations non bancarisées ; un marché colossal dans un continent où des centaines de millions de personnes n’ont toujours pas accès aux services financiers formels. Le portefeuille de prêts aux PME a crû de
27,4 % en 2024 dans cette logique d’inclusion financière.
Une philosophie de valeurs : le « Customer First »
Les 3 valeurs cardinales de UBA qui servent de terreau à la philosophie Costumer First (priorité au client) sont réunies sous le vocable de 3E : Esprit d’entreprise, Excellence et l’Exécution. Elles ne sont pas des abstractions d’entreprise. Elles structurent les processus internes, la formation des
collaborateurs et les critères d’évaluation des managers. L’objectif Être l’institution financière leader incontestée et dominante en Afrique. Sa mission :« servir de modèle aux entreprises africaines en créant une valeur supérieure
pour toutes les parties prenantes. »
“Nous ne construisons pas seulement une banque. Nous construisonsl’infrastructure financière du siècle africain ”
, déclarait avec force convictionM. Tony Elumelu, Président du Conseil d’Administration du Groupe UBA.

Suite de l’article à suivre…

Les plus populaires