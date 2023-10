UBA Bénin réitère son engagement pour une meilleure expérience client

UBA BENIN a une fois encore respecté la tradition à l’occasion de la célébration de la semaine du service à la Clientèle. Du Lundi 02 au Vendredi 06 Octobre 2023, la banque a célébré ses clients mais aussi réaffirmé son engagement à se mettre en équipe pour servir ces derniers.

Décor spécial, pour événement spécial ! Les agences de UBA sur toute l’étendue du territoire nationale ont refait leur toilette pour accueillir les personnes qui fondent leur existence, à l’occasion d’un événement mondial qui les célèbre. La Semaine du service à la Clientèle est célébrée cette année encore avec un cachet spécial pour honorer la clientèle de UBA. Accueil très convivial, instant rafraîchissement pour les clients, le tout dans un décor magique, l’arsenal n’a pas fait défaut pour témoigner de l’attachement à la clientèle à UBA, encore plus en cette semaine de la Clientèle. La banque veut ainsi réaffirmer son leitmotiv : placer le client au centre de ses prestations.

« Team service »

Le thème retenu cette année pour cette célébration est : « L’équipe de service ». Il s’agit d’un rappel important que, quels que soient le lieu de travail des agents de la banque de première ligne, leur titre de poste ou la manière dont ils servent les clients, tout le monde fait partie de la même équipe.

C’est un message qui met l’accent sur l’excellent service garanti qui attend la clientèle de UBA, dans tous les compartiments de la banque et dans toutes ses filiales. Cela sonne comme un rappel pour le staff de la banque qui s’est donnée comme principe directeur de satisfaire ses clients dans leurs moindres désirs. C’est donc une spéciale invite à constituer une seule et même équipe dans le service pour créer une expérience de service symbolique pour ‘’l’employeur’’, c’est-à-dire le client. Il ne peut en être autrement pour UBA qui à travers sa philosophie le « C1st » (Customer first ou encore le Client avant tout). Au-delà d’une simple célébration, l’équipe managériale de UBA BENIN tient à une réputation, celle de la banque qui offre un service clientèle excellent. Elle y tient et veut y arriver en comptant non seulement sur la disponibilité de son personnel mais aussi sur l’accompagnement de ses clients. La filiale béninoise de la banque aux relents panafricains semble déjà sur la voie de la grandeur et de la création d’une institution financière durable et durable.

Pour une meilleure expérience client

UBA Bénin s’est engagée à restructurer substantiellement son approche du service à la clientèle. Au-delà d’une semaine dédiée à la clientèle, c’est une quête constante pour la banque d’offrir une expérience belle et unique à ses clients. Sous le leadership de M. Charles KONE, Directeur Général de UBA Bénin, l’institution financière a dédié un département tout entier pour y arriver. Chaque semaine des thématiques sur l’expérience client et la qualité de service sont abordés à travers des webinaires à l’endroit de tout le personnel. A terme, ceci devrait être ancré comme une cuture d’entreprise au sein de UBA Bénin. Les requêtes issues de plaintes sont traitées avec diligence pour améliorer le service en agence et le rendre attrayant, efficace et efficient pour le bonheur de la clientèle. Le service d’écoute et de recueillement des plaintes des clients veut aussi redorer son blason et apporter davantage une solution aux désidérata des clients. Sur ces différentes plateformes numériques, UBA BENIN assure une veille permanente afin d’interagir avec sa clientèle pour la rassurer en vue de la consolidation du crédit confiance entre les deux partenaires…tout pour les moindres désirs du roi, le client.

