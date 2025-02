UBA Bénin récompense les lauréats de la 2e édition du concours national de dissertation

La salle polyvalente de Blue Zone à Cotonou a abrité, vendredi 21 février 2025, la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 2e édition du concours national de dissertation (NEC -National Essay Competition). C’est en présence des responsables de UBA Bénin des élèves, parents et invités.

Les trois meilleurs lauréats à l’issue de la 2e édition du Concours national de dissertation initié par la Fondation UBA sont désormais connus. La première lauréate Dansou Miracle Consolate du Collège Monseigneur Steinmetz de Bohicon a reçu un chèque de 500.000 FCFA, un trophée, des livres et autres matériels didactiques offerts par la Fondation UBA. La deuxième lauréate Lokonon Peindha vient aussi du Collège Monseigneur Steinmetz de Bohicon. Elle repart avec un chèque de 300.000 FCFA, des livres et autres matériels didactiques. Le troisième lauréat a nom Abaoumba Mahussé Onéris Onction venant du Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle d’Akassato. Il remporte un chèque de 200.000 FCFA. Cette année, tous les 12 élèves finalistes ont reçu chacun une tablette et divers lots.

Selon Didier Sourou, directeur marketing et communication à UBA Bénin, la 2e édition du concours national de dissertation lancée le 15 novembre 2024 a permis d’enregistrer plus de 1000 candidats. Ces derniers ont été invités à discuter d’une assertion de Patrice Tollier : « La télévision est une des causes non négligeables des mauvais résultats scolaires des jeunes enfants en Afrique ». À en croire le directeur marketing et communication à UBA Bénin, il y a eu des apprenants qui en soumettant leurs copies n’ont pas respecté les exigences. Certains ont oublié de mettre certains renseignements. UBA a eu plus de 667 copies correctes (dont 287 en ligne). Plus de 100 établissements scolaires provenant des 12 départements du Bénin ont pris part à la compétition. Les 12 finalistes dont 7 filles (avec une moyenne de 15/20) ont composé le 1er février dans les locaux de UBA Bénin. Le sujet soumis pour discussion est une citation de Georges Clémenceau : « Ne réussissent que ceux qui osent oser ».

Promouvoir l’excellence chez les jeunes apprenants

Ouvert aux élèves du second cycle sur toute l’étendue du territoire béninois, le concours national de dissertation de la Fondation UBA permet de développer et d’entretenir la culture de la lecture et de l’écriture. Les objectifs sont entre autres selon, Didier Sourou, de soutenir la réalisation des ODD sur l’égalité d’accès à l’éducation ; de positionner UBA comme une entreprise respectueuse de sa responsabilité sociale et d’accroître la visibilité et la notoriété de UBA. Le concours se tient dans toutes les filiales du Groupe UBA à travers l’Afrique.

À l’entame de son discours, le Directeur général de UBA Bénin a eu une pensée pieuse à l’endroit du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Kouaro Yves Chabi décédé jeudi 20 février dans un accident de la circulation. « Il nous a soutenus l’année dernière. Je sais que de là où il est, il apprécie les efforts qui sont faits pour célébrer l’excellence », a confié Charles Koné. Heureux de l’aboutissement de la 2e édition du NEC, le directeur général de UBA Bénin a félicité tous les 12 finalistes. « Nous appartenons à un monde où la compétition est de mise et l’excellence permet de réaliser de grandes choses. Vous êtes sur la bonne voie. (...) Il faut oser, croire en soi, être positif et être ambitieux », a-t-il affirmé.

La lauréate Dansou Miracle Consolate n’a pas manqué d’exprimer sa joie. « Je remercie Dieu de m’avoir accordé cette chance. Je suis en joie. Ce concours m’a permis de plus me concentrer sur le travail (...). Je demande à mes camarades de travailler, d’apprendre leurs cours et de faire de leur mieux », a-t-elle confié.

Josée Camel Tchekpe, mère de la lauréate, a souligné l’importance du suivi éducatif. « Quand les enfants filles reviennent de l’école, il est important de faire le suivi, c’est le plus primordial. Avec les réseaux sociaux, nos enfants n’arrivent plus à bien s’exprimer en français. Ça m’a fait un grand plaisir d’être là et de voir ma fille être la première. Merci à UBA », a-t-elle indiqué.

Akpédjé Ayosso

