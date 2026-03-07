samedi, 7 mars 2026 -

Concours national de dissertation 2025

UBA Bénin récompense l’excellence des élèves




La 3è édition du Concours national de dissertation (NEC), de la Fondation UBA a révélé ses lauréats vendredi 6 mars 2026 à Cotonou, lors d’une cérémonie organisée à l’hôtel Casa Cielo.

‎12 élèves du secondaire, sélectionnés parmi des centaines de candidats à travers tout le Bénin, ont été récompensés, le vendredi 6 mars 2026, pour la qualité de leurs productions au Concours National de dissertation (NEC) de la Fondation UBA. Une 3è édition qui a enregistré 800 candidatures.

Après vérification des dossiers, 600 copies ont été retenues, puis 316 ont été jugées recevables pour l’évaluation, selon le directeur de la communication et du marketing de UBA Bénin, Didier Sourou. « Nous avons reçu des candidats provenant des 12 départements et de plus de 100 établissements scolaires. Sur les 12 lauréats, cinq sont des filles et les participants sont âgés de 15 à 20 ans », a-t-il précisé.

Une compétition pour promouvoir l’excellence

‎Pour le directeur général de UBA Bénin, Charles Koné, le concours vise avant tout à encourager l’excellence en milieu scolaire et l’esprit de compétition chez les jeunes. « Ce concours concerne tous les établissements secondaires du Bénin et vise à célébrer les meilleurs en dissertation. Être sélectionné parmi des centaines de candidats est déjà un mérite », a-t-il déclaré devant les élèves et leurs parents.

Il a également salué l’engagement des familles et des enseignants. Selon lui, permettre aux élèves de « se frotter à d’autres intelligences » leur donne le goût de la compétition et les prépare à leur avenir scolaire et professionnel.

‎Présent à la cérémonie, Gabriel Copiery, représentant la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique Tognifodé, a salué l’initiative de la Fondation UBA. « Croire en la jeunesse et investir dans sa capacité à réfléchir et à s’exprimer est porteur d’avenir. Ce concours offre aux élèves une tribune pour structurer leurs idées et démontrer leurs talents », a-t-il affirmé.

Selon lui, l’initiative contribue à renforcer des valeurs essentielles à l’école, notamment l’amour de la langue française, le goût de l’effort intellectuel et la capacité à défendre des idées avec clarté.

‎Deux innovations ont marqué cette 3è édition. Les candidats ont composé sur une feuille spéciale de quatre pages, et 20 candidats ont été retenus pour la phase finale, contre 12 lors des précédentes éditions.

‎La Fondation UBA a offert à chacun des 12 finalistes une tablette, des ouvrages et matériels didactiques.

‎Le premier des lauréats est reparti avec 500 000 FCFA, le deuxième avec 300 000 FCFA et le troisième avec 200 000 FCFA.

‎Visiblement ému, le lauréat du premier prix, Orou Kadi Sabi Sio, a confié ne pas s’attendre à une telle distinction. « Je viens d’un village lointain et je ne pensais pas remporter ce prix. C’est ma première participation. Je remercie mon professeur de français qui m’a entraîné pour la présélection », a-t-il déclaré. Cet élève du CEG Toura a également salué l’initiative de la Fondation UBA, estimant qu’elle permet de valoriser la langue française et de révéler les talents des jeunes du Bénin.

Marc MENSAH

7 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




