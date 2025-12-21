UBA Bénin lance la 3e édition du Concours national de dissertation

Le concours national de dissertation (NEC), l’une des initiatives de la Fondation UBA visant à promouvoir l’excellence en milieu scolaire, est officiellement lancé. Le directeur général adjoint de UBA, Saturnin T. AGBIKOSSI, et le directeur du marketing et de la communication, Didier SOUROU, ont donné le top de la 3e édition lors d’une conférence de presse le vendredi 19 décembre 2025.

Bonne nouvelle pour les élèves des lycées et collèges du Bénin. Le concours national de dissertation de la Fondation UBA qui leur permet de gagner d’importants lots est lancé ce vendredi 19 décembre 2025, et prend fin le 18 janvier 2025. Le sujet retenu pour cette 3e édition est libellé ainsi qu’il suit : « Le travail est la clé principale du succès dans la vie. Que vous inspire cette réflexion ? ».

Conditions de participation

Pour participer au concours national de dissertation de la Fondation UBA, il faut être un élève du second cycle, régulièrement inscrit dans un lycée ou collège au Bénin. Le candidat à ce concours doit soumettre une copie manuscrite de 750 mots au maximum sur le sujet énoncé, et renseigner les informations ci-après : Nom et prénoms ; Ecole ; Numéro de téléphone du parent ou du tuteur ; Adresse mail du candidat, de son parent ou tuteur.

Les copies ainsi renseignées peuvent être déposées sous pli fermé dans toutes les agences UBA réparties sur l’ensemble du territoire national, ou par un lien disponible sur le site internet de l’UBA Bénin.

Principale innovation pour cette 3e édition

La Fondation UBA pour cette 3e édition du concours national de dissertation, a innové avec une feuille de composition de quatre pages, en format A4 que tous les candidats doivent utiliser. Cette feuille commune est téléchargeable sur le site internet de UBA, ubabenin.com. Tout candidat qui fera usage d’une autre feuille de composition verra sa candidature invalidée. L’objectif visé à travers cette innovation selon le directeur du marketing et de la communication, est de renforcer le caractère anonyme des copies auprès des correcteurs.

Les prix à gagner

Trois prix seront décernés aux trois meilleurs lauréats du concours national de dissertation de UBA.

– 1er Prix : un chèque de 500 000 francs CFA ;

– 2e Prix : un chèque de 300 000 francs CFA ;

– 3e Prix : un chèque de 200 000 francs CFA.

Outre ces trois premiers prix, les 12 finalistes du concours vont recevoir chacun, une tablette éducative, des livres et autres matériels didactiques offerts par la Fondation UBA.

Cette 3e édition du concours selon le directeur général adjoint de UBA, relève de la détermination de la Fondation à « aller au bout de ses engagements en faveur des plus jeunes », et témoigne de la responsabilité sociale de l’entreprise. L’initiative selon Saturnin T. AGBIKOSSI, vise plusieurs objectifs. Il s’agit de promouvoir un esprit critique chez les jeunes, aiguiser leur appétit pour la culture générale, mais aussi, récompenser le mérite des plus dignes en leur donnant un soutien financier pour leur formation académique.

Après avoir exhorté les élèves à voir à travers ce concours de UBA « une excellente opportunité pour faire valoir leurs compétences et d’être récompensés », il a également invité les parents, ceux de l’intérieur du pays notamment, ainsi que les enseignants, à encourager leurs apprenants à se prêter au jeu.

La présélection du NEC selon le calendrier établi, est prévue pour le 26 janvier 2026, suivie de la finale qui aura lieu le 31 janvier. La cérémonie de remise des prix quant à elle, aura lieu le 13 février 2026 ; date à laquelle on connaitra le successeur de la lauréate de la seconde édition, DANSOU Miracle Consolate.

F. A. A.

21 décembre 2025 par ,