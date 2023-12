UBA Bénin lance le Concours national de dissertation

La banque UBA à travers sa fondation veut susciter le goût de la lecture chez les jeunes. Et ce, grâce au Concours national de dissertation, encore appelé National essay competition (NEC). La 1ère édition a été lancée dans l’après-midi du jeudi 28 décembre 2023, lors d’une conférence de presse animée par Charles KONE, Directeur général de UBA Bénin, et Didier SOUROU, Directeur marketing et communication.

Dans un contexte marqué par l’usage excessif du digital, notamment les réseaux sociaux, peu de jeunes s’intéressent à la littérature. La fondation UBA dans sa mission de promotion de l’éducation, a initié le Concours national de dissertation. La première édition a été lancée ce jeudi 28 décembre 2023 à la direction générale de UBA Bénin à Cotonou.

L’objectif visé selon le Directeur général, est de développer et d’entretenir la culture de la lecture et de l’écriture chez les élèves lycées et collèges du Bénin. Il s’agit selon Charles KONA, d’amener ces jeunes à s’intéresser à la littérature, à nourrir leur intellect, à se procurer du plaisir par la lecture, et par ricochet, « aiguiser leur culture générale » ; comme ce fut le cas avec leurs aînés d’antan. Pour le directeur général, c’est en initiant de tels concours, qu’on va susciter au sein de la jeunesse, le désir de devenir plus tard, de grands journalistes.

Charles KONE a dévoilé au cours de la rencontre avec la presse, le sujet auquel les candidats seront soumis pour cette 1ère édition. « Parlant des bienfaits de la lecture, Montesquieu disait « Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. Que pensez-vous de cette assertion ? ». Les candidatures ouvertes au terme de la conférence de presse s’achèvent le 28 janvier 2024.

Selon le principe du jeu concours, les 12 meilleures productions seront sélectionnées au terme de la 1ère phase de collecte des copies. Ces 12 vont ensuite s’affronter en finale, et les 03 meilleurs seront retenus.

Chronogramme de déroulement du concours

Le Directeur marketing et communication a expliqué au cours de la rencontre avec la presse, le chronogramme de déroulement du concours. Selon Didier SOUROU, les compositions ouvertes ce jeudi 28 décembre 2023, prendront fin le dimanche 28 janvier 2024. Les travaux de secrétariat (compilation des copies et anonymat) auront lieu durant la période du lundi 29 janvier 2024, au mercredi 31 janvier 2024. Les travaux de correction et d’annotation des copies se dérouleront du jeudi 1er février, au samedi 03 février 2024, et les 12 finalistes seront connus le lundi 05 février 2024.

La composition pour la dissertation finale aura lieu le samedi 10 février 2024, suivie le même jour, de la correction des copies. Les résultats de la 1ère édition du NEC seront proclamés le vendredi 16 février 2024, suivi de la cérémonie de remise de prix.

Composition des prix

03 prix seront décernés aux lauréats de la 1ère édition du NEC au Bénin. Un premier prix composé d’une enveloppe de 500.000 FCFA et d’un trophée ; un 2e prix composé d’une enveloppe de 300.000 FCFA ; et un 3e prix composé d’une enveloppe de 200.000 FCFA. Plusieurs autres dons en nature seront offerts aux lauréats.

L’objectif visé à travers ces différents prix selon le directeur général, est de développer la culture de l’épargne chez les jeunes, les amener à gérer un compte.

Pour soumettre leurs compositions, les candidats ont la possibilité de se déplacer dans toutes les agences UBA au Bénin, pour le dépôt. Ils ont également la possibilité de la télécharger les compositions sur le site internet de UBA Bénin, via l’adresse ubabenin.com.

Outre le Bénin, le Concours national de dissertation a lieu dans tous les pays où UBA est représentée.

F. A. A.

29 décembre 2023 par ,