UBA BENIN célèbre le patrimoine africain

UBA BENIN a célébré en anticipé ce vendredi 23 mai la journée de l’Afrique. Ce fut une occasion pour la filiale béninoise du groupe bancaire panafricain United Bank for Africa (UBA) de réaffirmer son identité mais surtout de plaider pour l’unité, la croissance et une réelle intégration africaine.

Tradition respectée une fois encore cette année. La célébration de la journée de l’Afrique revêt un caractère spécial pour le groupe UBA. Le groupe bancaire panafricain y trouve une excellente passerelle pour honorer le patrimoine africain, les valeurs de solidarité, de leadership et de résilience économique, en harmonie avec sa mission de banque panafricaine tournée vers l’innovation et l’inclusion financière.

Cette année, c’est autour du thème « Célébrons notre patrimoine » que la journée a été célébrée. A l’occasion, UBA BENIN a fédéré toutes ses parties prenantes autour d’un engagement collectif ; celui de valoriser le patrimoine africain sur divers plans.

S’exprimant à l’occasion de la journée de l’Afrique, M. Charles KONE, Directeur général de UBA BENIN a réaffirmé l’une des missions de la banque UBA sur le continent. « UBA ne se contente pas de financer l’Afrique, nous contribuons à l’écrire. Cette journée est l’occasion de rappeler que nous sommes une banque enracinée dans le continent, résolument tournée vers son avenir », a-t-il déclaré.

UBA à l’occasion de la journée de l’Afrique a ainsi voulu réaffirmer sa volonté d’être un moteur de transformation sociale et économique, fidèle à sa vision d’un continent africain fier, uni, prospère et souverain.

Diverses activités- toutes orientés à mettre en valeur le riche patrimoine africain- ont meublé cette journée au sein des directions et agences de UBA BENIN. Décoration aux allures africaines, habillement et style authentiquement africains, dégustation de mets locaux, danses et rythmes, etc… L’Afrique a été célébrée dans toute sa splendeur.

Pour rappel, la journée de l’Afrique, célébré chaque 25 mai, marque l’anniversaire de la création de l’Organisation de l’unité africaine en 1963, devenue aujourd’hui l’Union africaine.

Présent dans 20 pays africains et au-delà, le Groupe UBA se positionne plus que jamais comme un acteur stratégique du développement africain. Au Bénin, la banque dispose de 16 agences et propose des offres essentiellement digitales. Elle propose des services de transferts d’argent interbancaires et régionales pour faciliter les transactions financières à ses clients et partenaires.

27 mai 2025 par