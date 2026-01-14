UBA BENIN, BANQUE DE L’ANNEE 2025 AU BENIN

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
IHPC en 2025
14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au Bénin a clôturé l’année 2025 sur une légère note de croissance.
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (…)
Gouvernance numérique
14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Maroc renforce sa visibilité sur la scène numérique régionale et internationale. Un expert marocain prend la présidence du Forum de la Gouvernance de l’Internet (…)
Trafic illicite à Malanville
14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Les services de la douane béninoise ont intercepté un important lot de chanvre indien dissimulé dans un camion de transport de riz à Bodjékali, dans la commune de (…)
Recrutements abusifs en Russie
14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
:
La mort d’Elvis Wamba, ancien docker au Port autonome de Douala engagé dans l’armée russe et tué par une frappe de drone ukrainienne en fin de semaine dernière, (…)
Lutte contre la cybercriminalité
14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le bilan de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin a été dévoilé, mercredi 7 janvier dernier, par le directeur général du Centre National d’Investigations Numériques (…)
Exposition-projection à Ouidah
14 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Maison de la Culture de Ouidah accueille l’exposition-projection immersive KANCÍCÀ, une œuvre novatrice qui revisite les héritages africains et afro-descendants à (…)
Financement des PME
14 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le directeur général de BIO Invest, Joris Totté, et le directeur général de Vital Finance, Wakil ADJIBI, ont procédé ce mardi 13 février 2026, à la signature d’un accord (…)
14 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Des hommes d’affaires japonais souhaitent faciliter à travers l’Agence (…)
14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Une autre étoile pour UBA Bénin ! La filiale du Groupe United Bank for (…)
13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Par décret présidentiel en date du 03 décembre 2025, le Grand Maître (…)
13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, sponsor (…)
13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Initiateur de « Ouidah 92 » qui a ouvert la voie aux actuels Vodun (…)
13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Police républicaine accroît ses capacités d’anticipation et de (…)
13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Axel Merryl, jeune artiste béninois multi‑facettes, a été couronné (…)
13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Milices d’autodéfense, réseaux criminels, groupes jihadistes : au Sahel (…)
13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
En Afrique, l’insécurité ne relève pas uniquement de la violence armée. (…)
13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 8 janvier rappelait le triste anniversaire de l’attaque ayant coûté (…)
