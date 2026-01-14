UBA BENIN, BANQUE DE L’ANNEE 2025 AU BENIN

mercredi, 14 janvier 2026 -

599 visites en ce moment


 
FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

IHPC en 2025

Les prix à la consommation en hausse en décembre


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au Bénin a clôturé l’année 2025 sur une légère note de croissance. L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (…)  
Lire la suite
Gouvernance numérique

Le Maroc élu à la présidence du Forum nord-africain de l’Internet


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Maroc renforce sa visibilité sur la scène numérique régionale et internationale. Un expert marocain prend la présidence du Forum de la Gouvernance de l’Internet (…)  
Lire la suite
Trafic illicite à Malanville

502 plaquettes de drogue découvertes sous un chargement de riz


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les services de la douane béninoise ont intercepté un important lot de chanvre indien dissimulé dans un camion de transport de riz à Bodjékali, dans la commune de (…)  
Lire la suite
Recrutements abusifs en Russie

L’Afrique face à une nouvelle ligne rouge géopolitique


14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
: La mort d’Elvis Wamba, ancien docker au Port autonome de Douala engagé dans l’armée russe et tué par une frappe de drone ukrainienne en fin de semaine dernière, (…)  
Lire la suite
Lutte contre la cybercriminalité

1 500 cybercriminels arrêtés au Bénin en 2025


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le bilan de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin a été dévoilé, mercredi 7 janvier dernier, par le directeur général du Centre National d’Investigations Numériques (…)  
Lire la suite
Exposition-projection à Ouidah

KANCÍCÀ, la reine Na Agontimé au cœur d’un récit immersif


14 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Maison de la Culture de Ouidah accueille l’exposition-projection immersive KANCÍCÀ, une œuvre novatrice qui revisite les héritages africains et afro-descendants à (…)  
Lire la suite
Financement des PME

BIO Invest appuie Vital Finance avec 3 millions d’euros au Bénin


14 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le directeur général de BIO Invest, Joris Totté, et le directeur général de Vital Finance, Wakil ADJIBI, ont procédé ce mardi 13 février 2026, à la signature d’un accord (…)  
Lire la suite

L’ADPME au cœur de nouvelles opportunités pour les PME


14 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des hommes d’affaires japonais souhaitent faciliter à travers l’Agence (…)
Lire la suite

UBA BENIN, BANQUE DE L’ANNEE 2025 AU BENIN


14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Une autre étoile pour UBA Bénin ! La filiale du Groupe United Bank for (…)
Lire la suite

156 personnalités promues/nommées dans l’Ordre national


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par décret présidentiel en date du 03 décembre 2025, le Grand Maître (…)
Lire la suite

Final Four de la CAN : qui poursuivra la lutte pour le trophée ?


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, sponsor (…)
Lire la suite

Nicéphore Dieudonné SOGLO aux CELEBRATION DES VODOUN DAYS AOUIDAH


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Initiateur de « Ouidah 92 » qui a ouvert la voie aux actuels Vodun (…)
Lire la suite

La Police républicaine se dote de 4 aéronefs de type ULM


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine accroît ses capacités d’anticipation et de (…)
Lire la suite

Axel Merryl, meilleur artiste africain contemporain aux AFRIMA 2026


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Axel Merryl, jeune artiste béninois multi‑facettes, a été couronné (…)
Lire la suite

Acteurs armés non étatiques : quand la violence se privatise au Sahel (…)


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Milices d’autodéfense, réseaux criminels, groupes jihadistes : au Sahel (…)
Lire la suite

Quand l’affaiblissement de l’État nourrit l’insécurité


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
En Afrique, l’insécurité ne relève pas uniquement de la violence armée. (…)
Lire la suite

Bénin : nouvelle ère sécuritaire, 20 terroristes neutralisés en une nuit


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 8 janvier rappelait le triste anniversaire de l’attaque ayant coûté (…)
Lire la suite

Six personnes arrêtées pour vol de 163 g d’or


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
6 personnes dont un cuisinier ont été interpellées par la police dans (…)
Lire la suite

4 individus arrêtés pour vol et recel de câbles électriques


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La police a démantelé un réseau spécialisé dans le vol et le recel de (…)
Lire la suite

Le procès du député Soumaïla S. Boké renvoyé au 24 février


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Soumaïla Sounon Boké, membre du parti d’opposition Les (…)
Lire la suite

Le Bénin reprend sa production pétrolière après 27 ans d’arrêt


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’apprête à produire à nouveau du pétrole ! Le champ (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Nigeria intensifient leur collaboration économique à (…)


13 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Benin–Nigeria Business Forum (BNBF), plateforme stratégique de (…)
Lire la suite

Benjamin Deguénon expose la sagesse des ancêtres à Ouidah


13 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Maison de la Culture de Ouidah accueille depuis ce jeudi 8 janvier (…)
Lire la suite

VIDÉOS

En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
Voir

Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Voir

Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Voir

Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
Voir

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
Voir

130 cantines électorales sur 671 déjà à la Cour constitutionnelle


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a commencé, lundi 12 janvier 2026, la (…)
Lire la suite

Un scrutin apaisé avec une participation plus marquée aux législatives


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (PEOSC) (…)
Lire la suite

L’AJE convoque 60 citoyens à son antenne de Porto-Novo


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans deux communiqués officiels publiés ce 12 janvier 2026, l’Agent (…)
Lire la suite

La Cour constitutionnelle annonce les résultats du scrutin pour le 15 (…)


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a indiqué que les résultats des élections (…)
Lire la suite

Bénin Micro Finance SA condamnée à payer 2 millions FCFA pour saisie (…)


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu une ordonnance le 6 janvier (…)
Lire la suite

Le Bénin séduit les investisseurs régionaux


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a levé 60 milliards de FCFA sur le marché financier régional (…)
Lire la suite

Des supporters rentrés à Cotonou sans bagages après la CAN


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Retour compliqué pour des supporters béninois après la CAN 2025 au (…)
Lire la suite

Des Observateurs appellent à la sécurisation du dépouillement nocturne


11 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (…)
Lire la suite

Des bureaux de vote ouverts jusqu’à lundi


11 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le vote ne se terminera pas ce dimanche 11 janvier 2025 dans tous les (…)
Lire la suite

L’ANIP simplifie la mise à jour des numéros de téléphone


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les citoyens peuvent désormais mettre à jour leur numéro de téléphone (…)
Lire la suite

Les propos de Nicephore Soglo après son vote ce dimanche


11 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Premier Président du Renouveau Démocratique, Nicéphore Dieudonné (…)
Lire la suite

Des Observateurs dressent un premier bilan du déroulement du vote


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un premier communiqué publié dans la matinée de ce dimanche (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires