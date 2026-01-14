UBA BENIN, BANQUE DE L’ANNEE 2025 AU BENIN

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

IHPC en 2025 Les prix à la consommation en hausse en décembre

14 janvier 2026

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au Bénin a clôturé l’année 2025 sur une légère note de croissance. L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (…)

Gouvernance numérique Le Maroc élu à la présidence du Forum nord-africain de l’Internet

14 janvier 2026

Le Maroc renforce sa visibilité sur la scène numérique régionale et internationale. Un expert marocain prend la présidence du Forum de la Gouvernance de l’Internet (…)

Trafic illicite à Malanville 502 plaquettes de drogue découvertes sous un chargement de riz

14 janvier 2026

Les services de la douane béninoise ont intercepté un important lot de chanvre indien dissimulé dans un camion de transport de riz à Bodjékali, dans la commune de (…)

Recrutements abusifs en Russie L’Afrique face à une nouvelle ligne rouge géopolitique

14 janvier 2026

: La mort d’Elvis Wamba, ancien docker au Port autonome de Douala engagé dans l’armée russe et tué par une frappe de drone ukrainienne en fin de semaine dernière, (…)

Lutte contre la cybercriminalité 1 500 cybercriminels arrêtés au Bénin en 2025

14 janvier 2026

Le bilan de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin a été dévoilé, mercredi 7 janvier dernier, par le directeur général du Centre National d’Investigations Numériques (…)

Exposition-projection à Ouidah KANCÍCÀ, la reine Na Agontimé au cœur d’un récit immersif

14 janvier 2026

La Maison de la Culture de Ouidah accueille l’exposition-projection immersive KANCÍCÀ, une œuvre novatrice qui revisite les héritages africains et afro-descendants à (…)

