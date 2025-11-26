mercredi, 26 novembre 2025 -

Sommet de Luanda

UA et UE relancent leur alliance autour du multilatéralisme et développement durable




Au terme des travaux du 7e Sommet UA-UE tenu à Luanda, les deux institutions continentales ont salué leur partenariat stratégique et pris de nombreux engagements. A travers le communiqué final publié au terme de deux jours d’échanges et de rencontres, les 80 délégations présentes à ce rendez-vous ont réitéré leur volonté commune de soutenir et de promouvoir le multilatéralisme, seule option pour éviter le chaos.

Fin du 7e Sommet UA-UE. Les pays ont insisté au cours des assises sur le multilatéralisme pour permettre des avancées conjointes, une convergence stratégique et un renforcement de la coopération, au service d’une gouvernance mondiale et d’un système financier plus efficaces, s’appuyant sur les progrès réalisés cette année au G20 et à la Conférence sur le financement du développement, pour promouvoir un nouveau paradigme financier, dépassant un modèle d’aide au développement désormais obsolète. Selon le communiqué final publié ce mardi 25 novembre 2025 au terme des deux jours d’échanges et de rencontres, outre l’évolution vers un modèle de partenariat fondé sur la co-propriété et le co-investissement, la Fondation Afrique-Europe se félicite de l’accent mis dans la Déclaration sur plusieurs piliers essentiels déjà portés par son Groupe de Haut Niveau et son rapport 2025, notamment, le renforcement de la lutte contre les flux financiers illicites (FFI) ; la libération du potentiel de l’économie bleue ; la promotion de l’industrialisation et l’intégration des chaînes de valeur ; l’amélioration de la résilience des systèmes de santé ; et du rôle de la culture dans le partenariat Afrique-Europe.

Renforcer la lutte contre les flux financiers illicites (FFI)
Ces flux représentent en moyenne une perte annuelle de 90 milliards de dollars pour l’Afrique, autant de ressources qui pourraient être investies dans le développement mais qui affaiblissent au contraire le potentiel économique et les finances publiques. Le 7ᵉ Sommet réaffirme un engagement commun à intensifier l’action contre « les flux financiers illicites, l’évasion fiscale, la criminalité organisée, la fraude et la corruption, ainsi que le financement du terrorisme », et en faveur de la coopération sur l’optimisation fiscale. Selon le State of Africa-Europe 2025 Report, la rétention de ces fonds sur le continent aurait pu accroître le stock de capital africain de plus de 60% et relever le PIB par habitant de 15%. La Déclaration souligne également que la mobilisation des ressources domestiques constitue le pendant indispensable à ces efforts, et un impératif partagé pour renforcer la résilience à long terme.

Libérer le potentiel de l’économie bleue
Pratiquement absente du Sommet de 2022, l’économie bleue figure désormais dans la Déclaration de cette année, qui engage les pays à « promouvoir le développement d’une économie bleue durable ». Le State of Africa-Europe 2025 Report rappelle son poids croissant : dans l’UE, elle génère environ 890 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel ; en Afrique, près de 300 milliards de dollars, avec une projection à 576 milliards d’ici 2063, et soutient 50 millions d’emplois. Situé au carrefour du commerce, de la sécurité, de la résilience climatique, de la biodiversité et de la transformation économique, ce secteur constitue un levier stratégique pour optimiser l’allocation des ressources - une priorité de la Fondation Afrique-Europe, qui accompagne la création d’un « Hub africano-européen de la finance et de l’innovation pour l’océan », lancé lors du Blue Africa Summit.

Promouvoir l’industrialisation et l’intégration des chaînes de valeur
Le Sommet s’engage à « soutenir tous les pays africains dans leurs efforts de développement, d’industrialisation, de diversification des exportations et d’intégration aux marchés régionaux » en promouvant « le développement durable des chaînes de valeur », notamment dans les minéraux critiques et stratégiques. Cette coopération est essentielle pour montrer qu’il est possible de concilier développement et climat : en alignant investissements dans les infrastructures, l’accès à l’énergie, les minéraux de transition et l’économie bleue, l’Afrique et l’Europe peuvent bâtir une industrie verte compétitive. Les coopérations pilotes sur l’hydrogène, l’ammoniac ou encore l’acier, le ciment et l’aluminium verts illustrent ce potentiel de partenariats « gagnant-gagnant ».

Améliorer la résilience des systèmes de santé
Pilier historique du partenariat, l’investissement dans les capacités de fabrication africaines - pour garantir souveraineté et sécurité sanitaire - demeure l’un des exemples les plus concrets de transformation des engagements UA-UE en actions. La Déclaration réaffirme le soutien au « développement de la production locale de produits de santé en Afrique » et souligne l’importance de « financements de santé prévisibles, domestiques, innovants et mixtes ». Après l’annonce en janvier 2025 de la suppression de 83% des contrats de santé de l’USAID (soit un déficit de 5,7 milliards de dollars), le rapport met en avant le Compact d’Accra comme une feuille de route essentielle pour passer de la dépendance à la souveraineté sanitaire.

Reconnaître le rôle de la culture dans le partenariat Afrique-Europe
La Déclaration souligne l’importance du secteur culturel pour renforcer « la solidarité, la paix, le dialogue ouvert et inclusif ». Le rapport 2025 identifie également la culture et les industries créatives comme des moteurs de transformation économique - notamment grâce à la révolution numérique - et comme un pilier d’un nouveau modèle de partenariat, particulièrement prometteur pour la jeunesse.
Les différentes délégations à Luanda ont estimé que pour que l’Afrique et l’Europe intensifient concrètement leur action, il est désormais essentiel de se concentrer sur la mise en œuvre des décisions du Sommet, au niveau granulaire des projets, stratégies et investissements, dans une logique de leadership partagé réelle.

F. A. A.

26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




