jeudi, 15 janvier 2026 -

632 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Factures publiques au Bénin

« Turbo Tréso » lancé pour la disponibilité des liquidités aux PME




Au Bénin, un dispositif innovant visant à garantir la disponibilité immédiate de liquidités pour les Petites entreprises créancières de l’État a été mis en place. L’annonce a été faite, le 14 janvier 2026, sur les canaux digitaux de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME).

Porté par le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), « Turbo Tréso PME » est un guichet spécialisé mis en place en réponse aux difficultés de trésorerie souvent engendrées par les délais de règlement des factures publiques.

Le mécanisme permet aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) d’accéder à des avances de fonds, sécurisant ainsi leur fonctionnement quotidien.

L’objectif principal du dispositif est d’accélérer la disponibilité des ressources nécessaires au paiement des charges courantes, telles que les salaires ou les factures des fournisseurs. En réduisant le temps d’attente entre l’exécution d’un service et son encaissement effectif, « Turbo Tréso PME » limite drastiquement le risque de faillite lié aux retards de règlement.

Au-delà du simple aspect financier, le guichet vise à « renforcer la confiance entre l’État et les entreprises ». Il incite les services publics à une plus grande célérité dans le traitement des dossiers, tout en offrant aux entrepreneurs une visibilité accrue sur leur gestion de trésorerie.

Un parcours simplifié via La Poste du Bénin

Le processus de demande a été pensé pour être fluide. Les entreprises intéressées doivent soumettre leur dossier auprès de La Poste du Bénin SA, qui assure l’analyse de la requête avant de procéder, le cas échéant, à la mise à disposition des fonds.

Ce partenariat entre le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), le Fonds d’Investissement et de Garantie des PME (FIGPME) et La Poste permet une proximité forte avec les acteurs économiques sur l’ensemble du territoire.

3 conditions pour l’avance de trésorerie

Pour bénéficier de ce coup de pouce, la PME doit justifier de la réalité de sa prestation à travers : un contrat ou bon de commande dûment enregistré ; une preuve d’exécution, matérialisée par un procès-verbal (PV) ou une attestation de service fait ; une facture validée par la structure publique bénéficiaire de la prestation.

En transformant les factures en attente en argent frais, le Bénin entend offrir une véritable bouffée d’oxygène à ses PME, piliers essentiels de la croissance et de la création d’emplois.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




TEFOS condamnée à verser 15,4 millions FCFA à une société de sécurité


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La troisième chambre de jugement du Tribunal de commerce de Cotonou a (…)
Lire la suite

La BRVM annonce la double cotation du social bond CRRH-UEMOA


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La BRVM annonce la double cotation, ce lundi 12 janvier 2026, de (…)
Lire la suite

AGL s’engage aux côtés de la jeunesse marocaine à travers le parcours (…)


14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans le cadre de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Nigeria intensifient leur collaboration économique à (…)


13 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Benin–Nigeria Business Forum (BNBF), plateforme stratégique de (…)
Lire la suite

Bénin Micro Finance SA condamnée à payer 2 millions FCFA pour saisie (…)


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu une ordonnance le 6 janvier (…)
Lire la suite

Le Bénin séduit les investisseurs régionaux


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a levé 60 milliards de FCFA sur le marché financier régional (…)
Lire la suite

La PRMP de l’AGLO suspendue


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
Lire la suite

URBANI TP et sa gérante exclues des marchés publics


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par décision n°2025-160 en date du 17 décembre 2025, l’Autorité de (…)
Lire la suite

18 entrepôts modernes pour éviter les pertes liées aux récoltes


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dix-huit (18) entrepôts modernes de stockage de produits agricoles (…)
Lire la suite

54 postes à pourvoir via le PSIE


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), a annoncé le 23 (…)
Lire la suite

Le Japon débloque 28 milliards FCFA pour le Bénin


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Japon soutient les réformes économiques au Bénin avec un prêt (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille la dernière étape des sélections


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
C’est à Cotonou que se conclura, vendredi 26 décembre, la sélection des (…)
Lire la suite

Air Sénégal condamnée à verser 1 million de FCFA à un étudiant béninois


23 décembre 2025 par Marc Mensah
Le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la compagnie aérienne Air (…)
Lire la suite

BOA-Bénin condamnée à restituer 376.638 FCFA de prélèvement injustifié


23 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné à la Banque Of Africa (…)
Lire la suite

PDI-CVA : Pour une agriculture durable et compétitive au Bénin !


22 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au cœur du développement économique et social du Bénin, le Projet de (…)
Lire la suite

Le Rocher Bénin condamné à payer 11 millions FCFA à la société AJO


22 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a prononcé, le 16 décembre 2025, un (…)
Lire la suite

La BOAD atteint près de 10.000 milliards FCFA d’engagements à fin 2025


20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le montant global des financements de la BOAD (toutes opérations (…)
Lire la suite

45 PME béninoises misent sur la croissance collaborative


20 décembre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a tenu la 2ᵉ (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires