Au Bénin, un dispositif innovant visant à garantir la disponibilité immédiate de liquidités pour les Petites entreprises créancières de l’État a été mis en place. L’annonce a été faite, le 14 janvier 2026, sur les canaux digitaux de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME).

Porté par le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), « Turbo Tréso PME » est un guichet spécialisé mis en place en réponse aux difficultés de trésorerie souvent engendrées par les délais de règlement des factures publiques.

Le mécanisme permet aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) d’accéder à des avances de fonds, sécurisant ainsi leur fonctionnement quotidien.

L’objectif principal du dispositif est d’accélérer la disponibilité des ressources nécessaires au paiement des charges courantes, telles que les salaires ou les factures des fournisseurs. En réduisant le temps d’attente entre l’exécution d’un service et son encaissement effectif, « Turbo Tréso PME » limite drastiquement le risque de faillite lié aux retards de règlement.

Au-delà du simple aspect financier, le guichet vise à « renforcer la confiance entre l’État et les entreprises ». Il incite les services publics à une plus grande célérité dans le traitement des dossiers, tout en offrant aux entrepreneurs une visibilité accrue sur leur gestion de trésorerie.

Un parcours simplifié via La Poste du Bénin

Le processus de demande a été pensé pour être fluide. Les entreprises intéressées doivent soumettre leur dossier auprès de La Poste du Bénin SA, qui assure l’analyse de la requête avant de procéder, le cas échéant, à la mise à disposition des fonds.

Ce partenariat entre le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), le Fonds d’Investissement et de Garantie des PME (FIGPME) et La Poste permet une proximité forte avec les acteurs économiques sur l’ensemble du territoire.

3 conditions pour l’avance de trésorerie

Pour bénéficier de ce coup de pouce, la PME doit justifier de la réalité de sa prestation à travers : un contrat ou bon de commande dûment enregistré ; une preuve d’exécution, matérialisée par un procès-verbal (PV) ou une attestation de service fait ; une facture validée par la structure publique bénéficiaire de la prestation.

En transformant les factures en attente en argent frais, le Bénin entend offrir une véritable bouffée d’oxygène à ses PME, piliers essentiels de la croissance et de la création d’emplois.

15 janvier 2026 par ,