Tuchel annonce Mané face à Man City ce mercredi

La star sénégalaise Sadio Mané est annoncée pour le choc du quart de finale retour de la Ligue des Champions ce mercredi 18 Avril 2023 entre le Bayern et Manchester City à l’Allianz Arena.

Après avoir frappé Leroy Sané mardi dernier, Sadio Mané a vite été sanctionné par sa direction d’un match en Bundesliga et de 500 000 euros d’amende. Heureusement pour le Sénégalais, la sanction ne restera qu’à un seul match.

Sadio sera bel et bien présent ce mercredi pour le quart de finale retour face à Manchester City à l’Allianz Arena. L’entraineur du Bayern, Thomas Tuchel l’a annoncé en conférence de presse ce mardi.

« Sadio sera là car l’affaire est close . Il faudra attendre et voir si ça commence. Il faut un mélange de réalisme et de foi. Il faut le stade et les spectateurs. doit allumer l’étincelle. J’accepte le défi, nous en reparlerons demain », a déclaré l’ancien coach du PSG.

Au match aller, le Bayern a perdu 3-0 face aux Sky Blues.

J.S

18 avril 2023 par ,