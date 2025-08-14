Trois tonnes de cocaïne saisies grâce à la coopération marocaine

Trois tonnes de cocaïne ont été saisies, le 13 août 2025, au large des Îles Canaries grâce à la coopération avec les autorités du Maroc.

Un grand coup vient d’être frappé contre les réseaux de trafic, de criminalité et de blanchiment de capitaux. Une opération antidrogue menée mercredi au large des îles Canaries a permis d’intercepter un navire transportant trois tonnes de cocaïne.

L’arraisonnement du remorqueur mené par le service de surveillance douanière et la Garde civile espagnols, s’est déroulé avec l’appui déterminant des services de sécurité marocains et de plusieurs partenaires internationaux.

Le remorqueur objet de l’opération baptisé Sky White et battant pavillon camerounais, avait été repéré depuis l’été 2024 comme suspecté de servir au trafic de drogue à grande échelle dans l’Atlantique.

Grâce à la coopération policière du Maroc, de la France, du Portugal, des États-Unis, du Royaume-Uni et des centres spécialisés CITCO et MAOC-N, le navire a pu être intercepté dans les eaux internationales à l’ouest de l’archipel des Canaries.

À bord, les forces d’intervention ont découvert environ 3 tonnes de cocaïne réparties dans 80 ballots dissimulés dans la structure du navire. Les cinq membres d’équipage – quatre ressortissants du Bangladesh et un du Venezuela – ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants.

L’enquête, coordonnée entre la Direction de la recherche et du renseignement douanier française (DNRED) et les autorités marocaines, visait un réseau criminel utilisant le Sky White comme navire de ravitaillement, destiné à livrer la drogue à d’autres embarcations plus petites près des Canaries ou des côtes ibériques.

L’abordage a été effectué depuis un navire militaire espagnol, avec le concours de l’unité spéciale d’intervention de la Garde civile. Le remorqueur de 22 mètres, en mauvais état et présentant de graves défauts de sécurité, a été escorté jusqu’à Tenerife, où la cargaison a été déchargée et les suspects placés en détention provisoire.

Selon les autorités espagnoles, cette saisie illustre l’efficacité des échanges d’informations et de la coopération opérationnelle entre services nationaux et internationaux spécialisés dans la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue.

Le succès de cette opération d’envergure montre que les autorités marocaines sont plus que jamais engagées aux côtés de leurs partenaires dans la lutte contre le trafic, la criminalité internationale et le blanchiment de capitaux.

