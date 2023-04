Trois projets impliquant des établissements béninois retenus

Dans le cadre de la 2e édition du programme ‘Partenariats stratégiques entre l’enseignement supérieur africain et français’, 8 nouveaux lauréats rejoignent le réseau de formations supérieures partenariales.

3 projets impliquant des établissements béninois font partie des lauréats de cette 2ème édition.

· Le projet ICAT « Ingénierie de la Construction et de l’Aménagement du Territoire » au Bénin : Porté par l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques et l’Université Le Havre Normandie, il vise à structurer deux filières de formation autour de la construction durable et de l’aménagement raisonné des villes et territoires.

· Le projet INSPIRE-UAC « Innovation Santé Publique Internationale Recherche Enseignement - Université d’Abomey Calavi » au Bénin : Porté par l’Université d’Abomey Calavi et l’Université de Limoges, il a pour ambition de structurer l’offre de formation en santé publique à tous les niveaux de la filière universitaire (LMD), en renforçant les capacités humaines dans ce domaine tout en veillant à l’équité et au développement durable

· Le projet PreFoSyc « Professionnalisation et Renforcement de la formation à la Faculté d’Agronomie de l’Université de Parakou pour les Systèmes de production durable à base de Coton » au Bénin : porté par l’Université de Parakou et l’Ecole Supérieure d’Agro développement international (ISTOM), il vise à assurer deux formations de niveau master, des formations de niveau doctoral et continues pour faire face aux enjeux de développement des compétences dans tous les métiers des filières associées au secteur du coton du Bénin

