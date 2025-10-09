Trois prisonniers s’évadent au tribunal

Trois prisonniers en attente de jugement se sont évadés dans la journée de ce mercredi 8 octobre 2025, au tribunal de première instance de première classe de Parakou.

Evasion spectaculaire au tribunal de Parakou ce mercredi 8 octobre 2025. Trois détenus ont profité d’un moment de transfert pour s’évader. La Police a aussitôt enclenché une vaste opération de recherche qui a permis de retrouvé dans la soirée aux environs de 18h selon nos sources, l’un d’entre eux. Ce dernier s’est caché dans les caniveaux du tribunal, attendant la nuit pour prendre un autre itinéraire. Les deux autres ont disparu dans la nature. L’opération de recherche lancée par les forces de sécurité est en cours aux fins de les appréhender et les conduire dans la maison d’arrêt où ils sont gardés.

F. A. A.

9 octobre 2025