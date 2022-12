Trois morts et des engins calcinés à Parakou

Trois personnes ont été tuées dans un accident de circulation au petit matin de ce mardi 13 décembre 2022 à Bèyèrou, un quartier situé dans la ville de Parakou. Le bilan provisoire du drame survenu aux environs de 03 heures du matin, fait 03 morts et des engins calcinés.

Accident mortel ce mardi 13 décembre 2022 Bèyèrou, dans la ville de Parakou. Trois personnes ont été tuées. Un camion en panne et en stationnement serait à l’origine du drame.

Selon les témoins, le chauffeur d’une voiture TOYOTA Carina3 n’ayant pas aperçu le camion l’a d’abord percuté. Ce qui a déclenché un incendie qui a coûté la vie à deux personnes. Les flammes ont été maîtrisées grâce aux sapeurs-pompiers qui, selon les témoins, se sont dépêchés sur les lieux avec un peu de retard.

Peu avant cet accident, un motocycliste aurait percuté le camion en panne et en stationnement, et en serait mort. En plus des trois décès, d’importants dégâts matériels ont été enregistrés.

F. A. A.

13 décembre 2022 par ,