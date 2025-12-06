Trois morts dans un accident ce samedi à Klouékanmey

A Klouékanmey, dans le département du Couffo, le chauffeur d’un véhicule de marque Toyota Yaris a perdu le contrôle et percuté deux jeunes filles sur l’axe Adjahonmè-Abomey. Le drame a lieu dans la matinée de ce samedi 06 décembre 2025.

Trois morts, c’est le triste bilan d’un accident de la circulation survenu dans la matinée de ce samedi 06 décembre 2025, sur l’axe Adjahonmè-Abomey. Le chauffeur d’un véhicule de marque Toyota Yaris a perdu le contrôle et percuté deux filles qui, selon nos sources, se rendaient au champ. Sous le choc, les deux jeunes filles et le chauffeur sont passés de vie à trépas.

L’excès de vitesse selon les témoins, serait la cause de cet accident mortel. Aussitôt alertées, les forces de sécurité se sont dépêchées sur les lieux pour les constats d’usage et rétablir la circulation entre temps perturbée sur cet axe.

Une enquête est ouverte.

