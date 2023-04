Trois ministres du Bénin en mission au Niger

Le Chef de l’Etat du Niger, SEM Mohamed Bazoum a reçu, mercredi 26 avril 2023, une délégation officielle du Bénin composée du Ministre d’Etat, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané ; du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni et du Ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci.

A la suite de la visite officielle du Chef de l’Etat du Niger, SEM Mohamed Bazoum en mars dernier au Bénin, le Chef de l’Etat béninois, SEM Patrice Talon a envoyé une délégation officielle auprès de son homologue du Niger.

La délégation du Bénin composée du Ministre d’Etat, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané ; du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni et du Ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci a été reçue, mercredi 26 avril 2023, par le Chef de l’Etat du Niger, SEM Mohamed Bazoum.

Selon le chef de la délégation béninoise, à la suite des « échanges très profonds sur la coopération entre les deux pays », des décisions ont été prises et la mise en œuvre concrète des accords entre les deux pays a commencé sur la coopération portuaire et le transit des marchandises. « Nous sommes venus rendre compte de tout cela au Président Mohamed Bazoum », a ajouté Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’Etat, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, à l’issue de l’audience.

M. M.

