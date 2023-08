Trois malfrats arrêtés, motos, matériel informatique et autres saisis

Une opération menée par le commissariat de Toviklin dans le département du Couffo a permis d’arrêter, samedi 19 août 2023, 03 malfrats, et de saisir plusieurs objets dont des motos, des cabris, une somme estimée à 01 million de francs CFA, et du matériel informatique.

Des malfrats aux mains de la police à Toviklin, une commune du département du Couffo. Les hors la loi, au nombre de 03, ont été interpellés à la suite d’une opération de la police ce samedi 19 août. Plusieurs objets ont été saisis après leur interpellation. Il s’agit d’une une moto de marque Haojue Escorte Appach Diversion, une autre Haojue 110, une Suzuki AX 100, et une moto de marque Dayang "totalement dépiécée". Une imprimante, une photocopieuse, un poste téléviseur écran plat 26", deux unités centrales, un clavier, une perceuse vilebrequin, deux casques et un groupe électrogène de marque Gl 300E ont été également saisis. A ces différents objets s’ajoutent 03 cabris, et une somme de 01 million de francs CFA.

Les mis en cause seront présentés très bientôt au procureur de la République.

