Trois individus arrêtés pour vol de matériels de la SONEB et de la SBEE

Les éléments du commissariat de Godomey, sur la base de renseignements, ont procédé à l’interpellation de trois individus le jeudi 6 août 2025. Les mis en cause sont soupçonnés d’avoir volé des câbles de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), et des compteurs de la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB).

Dans le cadre de la lutte contre le vol et le vandalisme des installations de la SBEE et de la SONEB, une patrouille policière du commissariat de Godomey a interpellé trois individus le jeudi 6 août 2025.

L’opération selon Peace FM, a démarré par l’interception d’un tricycle « lourdement chargé de ferrailles ». Le conducteur, après son interpellation n’a pu justifier la provenance de sa cargaison. Les policiers, procédant à une fouille minutieuse, ont découvert dissimulés sous la ferraille, 13 compteurs d’eau de la SONEB, manifestement brûlés.

Interrogé le suspect déclare qu’il agissait pour le compte d’un "patron" dont il ignore l’identité. Sa mission selon ses déclarations, était de récupérer ces compteurs auprès de tierces personnes.

La police, poursuivant ses investigations, a appréhendé deux autres suspects, tous revendeurs de ferraille à Womey, un quartier de l’arrondissement de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi.

La perquisition effectuée à leur domicile a permis de découvrir plusieurs objets volés, notamment des câbles électriques, des panneaux solaires et des décompteurs.

Les mis en cause sont placés en garde à vue et seront présentés au parquet près le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, les jours à venir.

